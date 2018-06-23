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Экономика и бизнес

"Волготанкер" распродал все имущество

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Банкротящееся ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" по результатам последних торгов заключило три договора купли-продажи, пишет kommersant.ru.

Компания продала земельные участки и нежилые здания (цена приобретения имущества составила 8,5 млн руб.), трехкомнатную квартиру в Москве (7,7 млн руб.) и офисную мебель и технику (890 тыс. рублей). Покупателем первого лота выступила ООО "Спецлогистика", два остальных лота приобрели физические лица.

Напомним, процедура банкротства ОАО "Волготанкер" инициирована ФНС России в 2007 году, конкурсное производство открыто 12 марта 2008 года. 

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