"Волготанкер" распродал все имущество

Банкротящееся ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" по результатам последних торгов заключило три договора купли-продажи, пишет kommersant.ru.

Компания продала земельные участки и нежилые здания (цена приобретения имущества составила 8,5 млн руб.), трехкомнатную квартиру в Москве (7,7 млн руб.) и офисную мебель и технику (890 тыс. рублей). Покупателем первого лота выступила ООО "Спецлогистика", два остальных лота приобрели физические лица.

Напомним, процедура банкротства ОАО "Волготанкер" инициирована ФНС России в 2007 году, конкурсное производство открыто 12 марта 2008 года.