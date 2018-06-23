"Волготанкер" распродал все имущество

Банкротящееся ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" по результатам последних торгов заключило три договора купли-продажи, пишет kommersant.ru.
Компания продала земельные участки и нежилые здания (цена приобретения имущества составила 8,5 млн руб.), трехкомнатную квартиру в Москве (7,7 млн руб.) и офисную мебель и технику (890 тыс. рублей). Покупателем первого лота выступила ООО "Спецлогистика", два остальных лота приобрели физические лица.
Напомним, процедура банкротства ОАО "Волготанкер" инициирована ФНС России в 2007 году, конкурсное производство открыто 12 марта 2008 года.
Последние комментарии
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
Не так все просто , не так.