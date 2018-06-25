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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские налоговики проведут семинар для бизнеса по контрольно-кассовой технике

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 июня, в 10:00 в конференц-зале администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20) УФНС России по Самарской области проведет "Открытый урок по контрольно-кассовой технике".

К участию в семинаре приглашаются представители бизнеса и сотрудники управляющих компаний, принимающих платежи от населения. В ходе обучения планируется рассмотреть вопросы нового порядка регистрации и применения ККТ. На практической сессии будут рассмотрены вопросы обязательного применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями на ЕНВД и патентной системе налогообложения, работающими в сфере общественного питания, а также занимающимися вендингом. На технические вопросы ответят представители поставщиков контрольно-кассовой техники.

Сотрудники налоговой службы напоминают, что за каждую кассу предприниматель может получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей в случае регистрации ККТ до 30 июня 2018 года включительно. До завершения второго этапа кассовой реформы осталось семь дней. На сегодня в регионе зарегистрировано более 40 тысяч онлайн-касс.

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