Самарские налоговики проведут семинар для бизнеса по контрольно-кассовой технике

В среду, 27 июня, в 10:00 в конференц-зале администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20) УФНС России по Самарской области проведет "Открытый урок по контрольно-кассовой технике".
К участию в семинаре приглашаются представители бизнеса и сотрудники управляющих компаний, принимающих платежи от населения. В ходе обучения планируется рассмотреть вопросы нового порядка регистрации и применения ККТ. На практической сессии будут рассмотрены вопросы обязательного применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями на ЕНВД и патентной системе налогообложения, работающими в сфере общественного питания, а также занимающимися вендингом. На технические вопросы ответят представители поставщиков контрольно-кассовой техники.
Сотрудники налоговой службы напоминают, что за каждую кассу предприниматель может получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей в случае регистрации ККТ до 30 июня 2018 года включительно. До завершения второго этапа кассовой реформы осталось семь дней. На сегодня в регионе зарегистрировано более 40 тысяч онлайн-касс.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html