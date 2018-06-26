На здание для VI Кассационного суда в Самаре могут выделить 300 млн рублей

На проектирование и приспособление здания в Железнодорожном районе для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции необходимо 300 млн рублей. В частности, речь идет о недостроенном "стеклянном" здании, расположенном на площади Урицкого в Самаре.

Информация об этом содержится в поправках к закону об областном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект одобрили на профильном комитете Самарской губернской думы, его планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

В рамках поправок к бюджету запланировано перераспределение бюджетных ассигнований между ведомствами. Выделяемые 300 млн руб. позволят приспособить здание в Железнодорожном районе для нужд Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, о том, что в недостроенном "стеклянном" здании на площади Урицкого может разместиться кассационный суд, стало известно в мае этого года. Об этом рассказал врио министра строительства региона Александр Баландин на заседании профильного комитета Самарской губернской думы.

По данным министерства строительства области, функции государственного заказчика по объекту "завершение строительных работ в здании на площади Урицкого" выполняет ГКУ СО "Управление капитального строительства". По данным минстроя, обследование и корректировку проектно-сметной документации объекта на площади Урицкого планируется завершить в декабре текущего года. Работы оцениваются в 60,5 млн рублей.