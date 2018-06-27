СМИ: Новым директором РКЦ "Прогресс" станет Дмитрий Баранов

Вместо врио руководителя РКЦ "Прогресс" Равиля Ахметова, занявшего этот пост после отставки Александра Кирилина, предприятие возглавит заместитель генерального конструктора Дмитрий Баранов, пишет "КоммерсантЪ". На новом посту ему предстоит отвечать за разработку ряда ключевых проектов, в числе которых новая ракета среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелый носитель "Энергия-5".

О кадровых перестановках в "Прогрессе" изданию рассказали два топ-менеджера предприятий космической промышленности, а также подтвердил источник в руководстве "Роскосмоса". "Его кандидатура принципиально одобрена главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным", — добавил один из собеседников. Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко сказал "Ъ", что "слухи не комментирует": "Вся информация будет в свое время".

Напомним, постоянного гендиректора у РКЦ нет с февраля 2018 г.: тогда Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Александра Кирилина, возглавлявшего предприятие почти 15 лет, уголовное дело. По версии следствия, он заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, и с ноября 2012 по декабрь 2016 г. РКЦ выплатил "Союзобщемашимпорту" около 11,7 млн евро, тогда как для выполнения обязательств по договору оно потратило только 9,783 млн евро, что нанесло предприятию "экономический ущерб". Кирилину следствие инкриминировало злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а Самарский райсуд отстранил его от должности на период расследования. Прежняя администрация "Роскосмоса" назначила врио главы "Прогресса" первого заместителя Александра Кирилина Равиля Ахметова.

По сведениям "Ъ", каких-либо претензий к действиям Ахметова ни у правоохранительных органов, ни у новой администрации "Роскосмоса" не возникало. Однако утверждать его в должности на постоянной основе новое руководство во главе с Дмитрием Рогозиным сочло нецелесообразным исходя из задач, стоящих перед РКЦ. Дело в том, что "Прогресс" является головным предприятием по разработке и изготовлению новой средней ракеты "Союз-5", научно-технический задел по которой планируется использовать для создания сверхтяжелого носителя "Энергия-5". Поэтому кандидатура Дмитрия Баранова, занимающего пост заместителя генконструктора и главного конструктора по средствам выведения, была признана наиболее подходящей. По словам источника "Ъ" в космической промышленности, Дмитрий Рогозин, еще будучи вице-премьером, отмечал в частных разговорах компетентность и техническую подкованность Баранова.

После назначения круг вопросов Дмитрия Баранова существенно расширится, поскольку отвечать он будет не за одно из направлений деятельности "Прогресса", а целиком за предприятие. Впрочем, исходя из загруженности производственных мощностей РКЦ (ракеты "Союз" выводят нагрузку с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный и Куру), финансовых проблем собеседники "Ъ" в отрасли не прогнозируют.

Более того, у РКЦ есть заказы на создание автоматических космических комплексов гражданского назначения, например спутников дистанционного зондирования Земли типа "Ресурс". А по линии Минобороны РФ в Самаре разрабатываются спутники оптико-электронной разведки 14Ф156 "Раздан", которые в ближайшие годы должны заменить аппараты предыдущего поколения 14Ф137 "Персона" (обновление группировки планируется начать с 2019 г.), а также картографические спутники 14Ф148 "Барс-М".

По словам источника "Ъ" в Минобороны РФ, сейчас два таких спутника штатно функционируют на орбите и используются, в том числе, в интересах российской группировки войск в Сирии. По информации "Ъ", полностью развернутая группировка "Барсов" будет состоять из шести аппаратов, последний из которых планируется отправить на орбиту при помощи ракеты "Союз-2.1а" не позднее 2022 года.