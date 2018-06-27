ТАСС: Роскосмос не подтвердил информацию о назначении Дмитрия Баранова гендиректором РКЦ "Прогресс"

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не подтвердил информацию о назначении Дмитрия Баранова гендиректором самарского Ракетно-космического центра "Прогресс", пишет tass.ru.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что соответствующий приказ подписан. По некоторым данным, Баранов был назначен вместо врио руководителя предприятия Равиля Ахметова.
"На данный момент у нас нет подтверждения, что такой документ (приказ о назначении Баранова гендиректором РКЦ "Прогресс") есть. Мы официально объявим о назначении в случае подписания такого приказа", - сказал Устименко.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.