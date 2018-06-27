ТАСС: Роскосмос не подтвердил информацию о назначении Дмитрия Баранова гендиректором РКЦ "Прогресс"

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не подтвердил информацию о назначении Дмитрия Баранова гендиректором самарского Ракетно-космического центра "Прогресс", пишет tass.ru.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что соответствующий приказ подписан. По некоторым данным, Баранов был назначен вместо врио руководителя предприятия Равиля Ахметова.

"На данный момент у нас нет подтверждения, что такой документ (приказ о назначении Баранова гендиректором РКЦ "Прогресс") есть. Мы официально объявим о назначении в случае подписания такого приказа", - сказал Устименко.