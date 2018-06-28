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Культура

В Самаре создадут арт-объект "Счастливая семья"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. В этот день областная юношеская библиотека подготовила обширную программу для всей семьи (0+). Начало в 19:00.

Также пройдет мастер-класс по созданию славянских кукол-оберегов из ткани. В культурах многих народов обереги традиционно занимают очень важную нишу. Веками люди верили, что эти магические предметы способны защитить их семью от враждебных сил, сохранить мир и лад в доме, обеспечить достаток. Такие куклы не сложно изготовить своими руками даже тем, кто никогда этого не делал.

На мастер-классе, который проведет мастер текстильной игрушки Елена Финогенова, участники смогут всей семьей создать куклу, которая станет хранительницей их дома.

Традиционно в пятницу откроет двери клуб любителей головоломок. Посетители юношеской библиотеки смогут проверить свои силы в спидкубинге — сборке кубика Рубика на скорость. Это и спорт, и хобби, а для кого-то просто интересное времяпрепровождение.

В течение всего мероприятия гости библиотеки смогут поучаствовать в создании арт-объекта "Счастливая семья".

Вход свободный, по читательскому билету.

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