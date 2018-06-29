Самарская область присоединяется к всероссийской акции "Безопасность детства"

1 июля стартует Всероссийская акция "Безопасность детства", инициированная уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Самарская область поддержала эту инициативу. При уполномоченном по правам ребенка в Самарской области сформирована мониторинговая рабочая группа.
В муниципалитетах при активном участии общественности (представителей муниципальных общественных советов, советов отцов (в рамках акции "Отцовский патруль"), членов детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, Общероссийского народного фронта ("Молодежка ОНФ") и других), планируется провести мониторинг условий безопасности детей в местах массового отдыха и досуга детей и семей с детьми.
Итоги акции о результатах проведенных проверок, выявленных недостатках и мерах, принятых для их устранения, будут подведены в сентябре 2018 года.
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова:
— Сейчас во всех регионах будет проходить мониторинг или оценка мест, где пребывают дети, где отдыхают семьи с детьми. Чтобы она не была выборочной, а проходила более системно, мы направили в муниципалитеты предложение присоединиться к этой акции, чтобы на местах предложили группы, которые будут оценивать состояние этих мест. Очень активно на акцию откликнулась молодежь ОНФ. Они определились, в каких территориях и что будут смотреть. Это и системная работа, которая ведется представителями профильных министерств и ведомств по оценке условий, в которых сейчас пребывают дети в лагерях. Рабочие группы на местах будут выходить в первую очередь смотреть детские спортивные площадки, аттракционы. Мы продолжим выезды в оздоровительные лагеря, молодежь ОНФ берет торговые центры, где есть аттракционы. Очень большая работа будет вестись по безопасности на дорогах. Разные объекты и инфраструктурные сооружения будут оцениваться на местах.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?