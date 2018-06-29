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Самарская область присоединяется к всероссийской акции "Безопасность детства"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 июля стартует Всероссийская акция "Безопасность детства", инициированная уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Самарская область поддержала эту инициативу. При уполномоченном по правам ребенка в Самарской области сформирована мониторинговая рабочая группа.

В муниципалитетах при активном участии общественности (представителей муниципальных общественных советов, советов отцов (в рамках акции "Отцовский патруль"), членов детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, Общероссийского народного фронта ("Молодежка ОНФ") и других), планируется провести мониторинг условий безопасности детей в местах массового отдыха и досуга детей и семей с детьми.

Итоги акции о результатах проведенных проверок, выявленных недостатках и мерах, принятых для их устранения, будут подведены в сентябре 2018 года.

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова:

— Сейчас во всех регионах будет проходить мониторинг или оценка мест, где пребывают дети, где отдыхают семьи с детьми. Чтобы она не была выборочной, а проходила более системно, мы направили в муниципалитеты предложение присоединиться к этой акции, чтобы на местах предложили группы, которые будут оценивать состояние этих мест. Очень активно на акцию откликнулась молодежь ОНФ. Они определились, в каких территориях и что будут смотреть. Это и системная работа, которая ведется представителями профильных министерств и ведомств по оценке условий, в которых сейчас пребывают дети в лагерях. Рабочие группы на местах будут выходить в первую очередь смотреть детские спортивные площадки, аттракционы. Мы продолжим выезды в оздоровительные лагеря, молодежь ОНФ берет торговые центры, где есть аттракционы. Очень большая работа будет вестись по безопасности на дорогах. Разные объекты и инфраструктурные сооружения будут оцениваться на местах.

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