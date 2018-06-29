"Ростелеком" обеспечил доступом в Интернет гостей отеля "Волга" в Самаре

"Ростелеком" развернул беспроводную сеть Wi-Fi на территории отеля бизнес-класса "Волга" в самом центре Самары. Более 30 точек бесплатного доступа в Интернет дают посетителям гостиницы возможность пользоваться ресурсами информационной сети в полном объеме.

Для подключения достаточно любого мобильного устройства с модулем Wi-Fi. Авторизация пользователей осуществляется по номеру телефона через SMS. Скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с и создает комфортные условия для работы во всемирной паутине. Гости отеля могут общаться в социальных сетях, выходить на любые сайты, скачивать фото и музыку, просматривать видеоконтент.

Кроме того, "Ростелеком" предоставил отелю услуги IP-телефонии. Цифровой поток передачи данных позволяет создать многоканальную телефонную связь с возможностью распределения звонков. При этом способ передачи сигнала обеспечивает максимальный уровень надежности, стабильности и защиты информации от помех.

"Гостиница "Волга" — один из символов города, — рассказывает директор Самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов. — Ее строительство началось одновременно с возведением самарской набережной в 1957 году. Это была первая полностью телефонизированная советская гостиница первой категории. Мы заменили старые медные провода на волоконно-оптические, установили цифровую АТС и проложили новые линии связи до каждого из 250 номеров отеля. После реконструкции телекоммуникационная инфраструктура "Волги" стала полностью соответствовать требованиям времени".

Своими впечатлениями поделился постоялец гостиницы Владислав Медведев из Перми: "Самара потрясла меня, это очень красивый город. Окна номера выходят на Волгу и Жигулевские горы. Рядом набережная, цветомузыкальный фонтан, храм Георгия Победоносца, площадь Славы. Я очень много фотографирую и снимаю на видеокамеру. Сеть Wi-Fi работает стабильно и на большой скорости. Без проблем загружаю клипы в социальные сети и отправляю их друзьям. Иногда даже монтирую на ходу. Город не только гостеприимный, но и очень удобный для жизни — во многом благодаря современным технологиям".