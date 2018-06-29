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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Подтвердилась информация о том, что Дмитрий Баранов возглавил РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Баранов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО "РКЦ "Прогресс". Соответствующее решение было принято советом директоров предприятия 26 июня 2018 г., сообщается на сайте "Прогресса".

Фото: Архив «ВН»

О назначении Дмитрия Баранова на должность гендиректора самарского завода 28 июня в своем твиттере также сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Исполняющий обязанности руководителя РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов, по информации Дмитрия Рогозина "продолжит свою работу на предприятии в качестве генерального конструктора".

Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". С 1993 по 2005 гг. он работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" (в 2014 г. преобразовано в АО "РКЦ "Прогресс"), а с 2005 г. по настоящее время занимал руководящие должности на предприятии: заместителя генерального директора — главного конструктора изделий, заместителя генконструктора по средствам выведения.

Напомним, 16 февраля Самарский районный суд Самары отстранил гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина от занимаемой должности на время предварительного расследования. За в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной на 2 млн евро стоимости. Дело было возбуждено по результатам служебной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "РКЦ "Прогресс", которая проводилась на основании распоряжений генерального директора Роскосмоса в мае–августе 2016 года.

После отстранения Александра Кирилина врио гендиректора был назначен Равиль Ахметов.

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Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

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Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.

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