Подтвердилась информация о том, что Дмитрий Баранов возглавил РКЦ "Прогресс"

Дмитрий Баранов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО "РКЦ "Прогресс". Соответствующее решение было принято советом директоров предприятия 26 июня 2018 г., сообщается на сайте "Прогресса".

О назначении Дмитрия Баранова на должность гендиректора самарского завода 28 июня в своем твиттере также сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Исполняющий обязанности руководителя РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов, по информации Дмитрия Рогозина "продолжит свою работу на предприятии в качестве генерального конструктора".

Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". С 1993 по 2005 гг. он работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" (в 2014 г. преобразовано в АО "РКЦ "Прогресс"), а с 2005 г. по настоящее время занимал руководящие должности на предприятии: заместителя генерального директора — главного конструктора изделий, заместителя генконструктора по средствам выведения.

Напомним, 16 февраля Самарский районный суд Самары отстранил гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина от занимаемой должности на время предварительного расследования. За в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной на 2 млн евро стоимости. Дело было возбуждено по результатам служебной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "РКЦ "Прогресс", которая проводилась на основании распоряжений генерального директора Роскосмоса в мае–августе 2016 года.

После отстранения Александра Кирилина врио гендиректора был назначен Равиль Ахметов.