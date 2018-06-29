Ул. Авроры хотят продлить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации общая площадь территории для разработки проектной документации ориентировочно составляет 30 га и уточняется в процессе проектирования. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические изыскания, а также работы по подготовке документации по планировке территории.
При этом нужно установить границы зоны планируемого размещения дороги, границы земельных участков, определить места размещения объектов дорожного сервиса, парковок, пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также предусмотреть устройство транспортных развязок на пересечении с ул. Ново-Садовой, Московским шоссе и проспектом Карла Маркса и согласовать эти схемы с ГИБДД. В результате работы проектировщики должны будут предоставить несколько вариантов продолжения трассы и выполнить их технико-экономическое сравнение.
Работы нужно выполнить уже до 1 ноября 2018 года.
Начальная максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет.
Подрядчика определят 23 июля.
Напомним, подобные планы уже были озвучены ранее — еще в 2012 году. При этом продление Авроры до Ново-Садовой планировалось с переходом в ул. Новомайская и Липецкая до Соколова. А в марте 2018 г. облминтранс заявил о планах начать подготовительную работу уже в этом году.
Последние комментарии
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!