16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ул. Авроры хотят продлить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой Проект развязки Фрунзенского моста скорректируют для сохранения трамвайных путей Второй этап реконструкции ул. Ташкентской до ул. Стара-Загора начнется уже в этом году Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе Росавтодор: 94,4% федеральных трасс в Самарской области соответствует нормативным требованиям

Дорожное строительство Транспорт и связь

Ул. Авроры хотят продлить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 232
Версия для печати

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации общая площадь территории для разработки проектной документации ориентировочно составляет 30 га и уточняется в процессе проектирования. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические изыскания, а также работы по подготовке документации по планировке территории.

При этом нужно установить границы зоны планируемого размещения дороги, границы земельных участков, определить места размещения объектов дорожного сервиса, парковок, пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также предусмотреть устройство транспортных развязок на пересечении с ул. Ново-Садовой, Московским шоссе и проспектом Карла Маркса и согласовать эти схемы с ГИБДД. В результате работы проектировщики должны будут предоставить несколько вариантов продолжения трассы и выполнить их технико-экономическое сравнение.

Работы нужно выполнить уже до 1 ноября 2018 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчика определят 23 июля.

Напомним, подобные планы уже были озвучены ранее — еще в 2012 году. При этом продление Авроры до Ново-Садовой планировалось с переходом в ул. Новомайская и Липецкая до Соколова. А в марте 2018 г. облминтранс заявил о планах начать подготовительную работу уже в этом году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Фото на сайте

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

Бюджет строительства Фрунзенского моста в 2018 году составит 3,4 млрд рублей

Бюджет строительства Фрунзенского моста в 2018 году составит 3,4 млрд рублей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1