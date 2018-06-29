Ул. Авроры хотят продлить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации общая площадь территории для разработки проектной документации ориентировочно составляет 30 га и уточняется в процессе проектирования. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические изыскания, а также работы по подготовке документации по планировке территории.

При этом нужно установить границы зоны планируемого размещения дороги, границы земельных участков, определить места размещения объектов дорожного сервиса, парковок, пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также предусмотреть устройство транспортных развязок на пересечении с ул. Ново-Садовой, Московским шоссе и проспектом Карла Маркса и согласовать эти схемы с ГИБДД. В результате работы проектировщики должны будут предоставить несколько вариантов продолжения трассы и выполнить их технико-экономическое сравнение.

Работы нужно выполнить уже до 1 ноября 2018 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчика определят 23 июля.

Напомним, подобные планы уже были озвучены ранее — еще в 2012 году. При этом продление Авроры до Ново-Садовой планировалось с переходом в ул. Новомайская и Липецкая до Соколова. А в марте 2018 г. облминтранс заявил о планах начать подготовительную работу уже в этом году.