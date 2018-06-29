Мост через железную дорогу в Безенчукском районе демонтирует "Гипрострой-Самара"

Министерство транспорта и автомобильных дорог определило подрядчика, который должен демонтировать путепровод через железную дорогу Кинель - Безенчук на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, расположенной в Безенчукском районе.

Информация об этом размещена на портале госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляла 31,4 млн руб., однако в результате торгов сумма контракта снизилась до 28,3 млн рублей. Победителем аукциона сала компания АО "Гипрострой-Самара". Подрядчик должен будет демонтировать путепровод, переустроить электрические сети и благоустроить территорию. Согласно аукционной документации, длина моста составляет 79,3 погонных метра. Все работы необходимо завершить до 1 мая 2019 года.