Мост через железную дорогу в Безенчукском районе демонтирует "Гипрострой-Самара"

Министерство транспорта и автомобильных дорог определило подрядчика, который должен демонтировать путепровод через железную дорогу Кинель - Безенчук на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, расположенной в Безенчукском районе.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Начальная максимальная цена контракта составляла 31,4 млн руб., однако в результате торгов сумма контракта снизилась до 28,3 млн рублей.
Победителем аукциона сала компания АО "Гипрострой-Самара".
Подрядчик должен будет демонтировать путепровод, переустроить электрические сети и благоустроить территорию. Согласно аукционной документации, длина моста составляет 79,3 погонных метра.
Все работы необходимо завершить до 1 мая 2019 года.
Последние комментарии
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!