АО "Гипровостокнефть" предлагает присоединиться к конференции в режиме онлайн

Конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая пройдет в Самаре 22-24 августа 2018 года, можно будет посетить с помощью online-трансляции и мобильного приложения.

Напомним, конференция проходит уже третий год. И третий год подряд, по сложившейся в институте традиции, все мероприятие можно посетить в режиме online. Трансляция события будет проводиться на сайте института http://www.gipvn.ru и на портале ВолгаНьюс.

В этом году организаторы пошли еще дальше. С помощью мобильного приложения конференции любой желающий сможет стать заочным участником: познакомиться с программой, задать вопросы спикерам.

Скачать мобильное приложение "Конференция Гипровостокнефть" можно в AppStore и Google Play. Для авторизации система может потребовать ввести электронный адрес пользователя.

Всю дополнительную информацию по мобильному приложению и трансляции можно будет найти на сайте организатора на странице мероприятия http://www.gipvn.ru/konf/k2018/.