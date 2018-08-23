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ТЭК Экономика и бизнес

АО "Гипровостокнефть" предлагает присоединиться к конференции в режиме онлайн

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая пройдет в Самаре 22-24 августа 2018 года, можно будет посетить с помощью online-трансляции и мобильного приложения.

 

Напомним, конференция проходит уже третий год. И третий год подряд, по сложившейся в институте традиции, все мероприятие можно посетить в режиме online. Трансляция события будет проводиться на сайте института http://www.gipvn.ru и на портале ВолгаНьюс.

В этом году организаторы пошли еще дальше. С помощью мобильного приложения конференции любой желающий сможет стать заочным участником: познакомиться с программой, задать вопросы спикерам.

Скачать мобильное приложение "Конференция Гипровостокнефть" можно в AppStore и Google Play. Для авторизации система может потребовать ввести электронный адрес пользователя.

Всю дополнительную информацию по мобильному приложению и трансляции можно будет найти на сайте организатора на странице мероприятия http://www.gipvn.ru/konf/k2018/.

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

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ТЭК&Химия №1

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

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