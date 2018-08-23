АО "Гипровостокнефть" предлагает присоединиться к конференции в режиме онлайн

Конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая пройдет в Самаре 22-24 августа 2018 года, можно будет посетить с помощью online-трансляции и мобильного приложения.
Напомним, конференция проходит уже третий год. И третий год подряд, по сложившейся в институте традиции, все мероприятие можно посетить в режиме online. Трансляция события будет проводиться на сайте института http://www.gipvn.ru и на портале ВолгаНьюс.
В этом году организаторы пошли еще дальше. С помощью мобильного приложения конференции любой желающий сможет стать заочным участником: познакомиться с программой, задать вопросы спикерам.
Скачать мобильное приложение "Конференция Гипровостокнефть" можно в AppStore и Google Play. Для авторизации система может потребовать ввести электронный адрес пользователя.
Всю дополнительную информацию по мобильному приложению и трансляции можно будет найти на сайте организатора на странице мероприятия http://www.gipvn.ru/konf/k2018/.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...