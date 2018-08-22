На базе СГСХА прошла международная конференция по цифровизации сельского хозяйства

В среду, 22 августа, в рамках XX Поволжской агропромышленной выставки на площадке Самарской сельхозакадемии прошла III Международная научно-практическая конференция "Климат, агротехнологии, плодородие почв. Цифровое земледелие".

Ежегодное мероприятие, инициированное Национальным движением сберегающего земледелия при поддержке областного минсельхоза, собрало региональных, федеральных и зарубежных экспертов отрасли, представителей научной общественности, а так же практикующих специалистов агропромышленного комплекса губернии.

Как отметила президент НП "Национальное движение сберегающего земледелия" Людмила Орлова, цифровизация сельского хозяйства сегодня является одним из самых актуальных вопросов развития отрасли.

"Цифровизация должна решать три основные проблемы — это эффективность управления и продаж, а также создание базы знаний. Сегодня каждое хозяйство старается внедрить цифровые технологии самостоятельно — это не эффективно, дорого и долго. Здесь необходима консолидация науки, государства и бизнеса. При этом, очень важной задачей является сохранение плодородия почв для будущих поколений", — подчеркнула Людмила Орлова.

В ходе конференции были подробно рассмотрены мировые тренды цифровизации и возможности которые открывает перед АПК внедрение современных технологий. Как отметил старший экономист по вопросам сельского хозяйства представительства Всемирного банка в Российской Федерации Артавазд Акопян, цифровизацию в мировой экономике называют Четвертой технологической революцией, которая может изменить мир.

"Сельское хозяйство в вопросах цифровизации пока очень сильно отстает от других секторов экономики — это характерно не только для России, но и для всего мира", — сообщил эксперт.

Первый заместитель директора Аналитического центра Минсельхоза РФ Сергей Косогор, проведение конференции — это возможность "сверить часы", поскольку федеральное аграрное ведомство сейчас разрабатывает государственную программу цифровизации сельского хозяйства.

"Нам как никогда важно получить обратную связь и получить информацию из первых уст — от тех, кто будет участвовать в реализации данной программы. Цифровизация — это новое явление в сельском хозяйстве. В ходе конференции коллеги поделятся опытом и наработками, которые нужны сельхозтоваропроизводителям. Эта информация будет учитываться при разработке программы", — сказал Сергей Косогор.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов, в ближайшее время предстоит выполнить большие объемы работы, направленной на внедрение цифровых технологий в региональный АПК.

"Сегодня Самарская область активно осваивает новые технологии в сельском хозяйстве. Крупнейшие холдинги уже не могут обходиться без этого в своей повседневной работе — из трех миллионов гектаров, примерно на 700 тыс га применяются методы точного земледелия. В регионе уже есть определенный опыт, вместе с тем возникают проблемы и вопросы внедрения цифровых технологий. Конференция, которая проходит в стенах СГСХА позволит рассмотреть практический опыт, имеющийся не только в Самарской области, но и в других регионах. Эта работа направлена на скорейшее формирование современного конкурентоспособного сельского хозяйства", — подчеркнул замглавы областного минсельхоза.

По мнению руководителя Кластерного инжинирингового центра Самарской области Сергея Корнилова, закупка суперсовременного оборудования по карману далеко не всем аграрным хозяйствам региона, в особенности это касается небольших сельхозпредприятий и ферм.

"Серьезным шагом по внедрению цифрового земледелия может стать центр коллективного пользования, который позволит аграриям использовать беспилотные агрономические технологии, которыми располагает Кластерный инжиниринговый центр", — отметил он.

В ходе конференции на конкретных примерах обсуждались вопросы практического внедрения цифровизации: экономическая эффективность растениеводства и увеличение рентабельности от применения онлайн-технологий, практика оцифровывания АПК России и стран Евразийского экономического союза, интеллектуальные системы управления сельскохозяйственными организациями.