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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Минсельхоз РФ отметил передовой опыт региона по субсидированию инновационных технологий в АПК

КИНЕЛЬ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 августа, в Доме культуры Самарской государственной сельскохозяйственной академии прошла стратегическая сессия "Новая жизнь села". На пленарном заседании директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко рассказал о разрабатываемой в министерстве программе "Цифровое сельское хозяйство".

Минсельхоз РФ отметил передовой опыт региона по субсидированию инновационных технологий в АПК Минсельхоз РФ отметил передовой опыт региона по субсидированию инновационных технологий в АПК
Фото: Юлия Рубцова

По словам директора департамента, в первую очередь будет создана единая база данных российских, и не только, научных разработок в сфере АПК. Это обеспечит аграриям быстрый доступ к современным и эффективным технологическим решениям.

Во-вторых, будет решаться кадровая проблема. Сегодня в российском АПК на 1000 сотрудников приходится один IT-специалист. В западных странах их в десятки раз больше. 56 вузов, подведомственных Минсельхозу, примут самое активное участие в решении этого вопроса. Среди них и СГСХА.

Также будет создана единая цифровая платформа помощи сельхозпроизводителям. Она будет предоставлять аграриям готовые решения для их бизнеса. Кроме того, министерство планирует создать цифровую платформу помощи в продажах сельхозпродукции, в первую очередь за счет сертификации, подтверждения качества продукции. Это также облегчит аграриям выход на внешние рынки.

Игорь Козубенко отметил и передовой опыт Самарской области по субсидированию закупок оборудования для систем точного земледелия, действующий с этого года. По мнению федерального эксперта, этот опыт может быть рекомендован и другим регионам РФ.

Кроме того, он отметил заметный рост экспорта зерна из Самарской области. В 2017 году он увеличился на 18% по сравнению с 2016 годом. Игорь Козубенко призвал самарских аграриев сделать следующий шаг вперед - нарастить экспорт продукции глубокой переработки зерна с более высокой добавленной стоимостью.

"Начинайте тратить деньги на технологии!" - сказал директор департамента руководителям регионального АПК.

Внедрение информационных систем не обходится без трудностей. Самарские фермеры рассказали об отсутствии интернета и даже сотовой связи в некоторых районах губернии.

Игорь Козубенко в ответ сообщил, что это проблема не только Самарской области. Министерством связи РФ в настоящее время разработана соответствующая программа, рассчитанная до 2024 года.

Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".

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