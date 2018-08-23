Экспорт сельхозпродукции в регионе должен вырасти вдвое

В среду, 22 августа, на стратегической сессии "Новая жизнь села" в рамках секции "Экспорт в АПК" эксперты обсудили возможности реализации продукции самарских сельхозпроизводителей за рубеж.

Открывая работу секции, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Юрий Григоревский подчеркнул, что сейчас перед аграриями региона стоит задача удвоить объемы экспорта.

"В прошлом году мы отправили на экспорт товаров на 176 млн долларов, при этом 40% из них составило подсолнечное масло", - сообщил Юрий Григоревский.

Он отметил, что у региона есть все возможности для увеличения объемов вывоза сельхозпродукции, отлажена работа с Россельхознадзором по оформлению ветеринарной документации и достигнуты договоренности с РЖД по организации перевозок - с начала года по железной дороге отправлено уже втрое больше аграрных грузов, чем в 2016 году.

Модератор секции "Экспорт в АПК", руководитель обособленного подразделения РЭЦ в Самаре Елена Плотнова отметила, что продукцию самарских предпринимателей на зарубежных рынках ждут.

"Однако при подготовке к экспорту нередко возникает проблема оформления документов, поиска партнеров, переводчиков, продвижения. Все эти вопросы аграриям бесплатно помогут решить в Российском экспортном центре (РЭЦ)", - отметила она.

Среди услуг РЭЦ - помощь в поиске партнеров, создание презентаций продукции, сертификация по международным стандартам, размещение в каталогах, субсидирование затрат на участие в международных выставках, консультации по логистике, налогам и таможенным правилам, страхование и гарантийная поддержка экспортных сделок.

Заместитель начальника Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Александр Бельницкий рассказал о новых возможностях экспортных железнодорожных перевозок. Среди них эксперт отметил организацию специализированных грузовых экспрессов с сельхозпродукцией, которые будут двигаться по выделенной нитке, а также возможность погрузки зерновозов не только на элеваторах, но и непосредственно на железной дороге с помощью специальных пневмоустановок. А директор ЭМК "Жито" Альберт Гейс рассказал о возможностях элеватора и перспективах речных перевозок.

Коммерческий директор по непотребительским товарам В2В ЗАО "Самараагропромпереработка" Алексей Кузнецов отметил профицит подсолнечного масла и шрота в регионе и в Росси в целом.

"В 2012 года экспорт подсолнечного масла вырос в два раза. Основные импортеры - Турция, Египет, Иран, страны Евросоюза. Мы видим потенциал в работе с рынками Китая и Индии, но для этого необходимо наращивать мощности портов. Кроме того, мы рассматриваем возможность экспорта масла в Китай во флекситанках (гибких контейнерах), - пояснил он.

Юрий Григоревский сообщил, что материалы работы секции будут разосланы во все районы Самарской области.

"Сельхозпроизводители смогут подробно ознакомиться со всеми возможностями работы на экспорт и существующими мерами господдержки", - отметил он.

Напомним, стратегическая сессия "Новая жизнь села" прошла 22 августа в рамках работы над стратегией развития региона. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

В регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".