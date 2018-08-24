В разработке федеральной программы цифровизации АПК используют опыт Самарской области

В среду, 22 августа, в рамках XX Поволжской агропромышленной выставки на площадке Самарской сельхозакадемии прошла III Международная научно-практическая конференция "Климат, агротехнологии, плодородие почв. Цифровое земледелие".

Участники встречи обсудили мировые тренды цифровизации и рассмотрели практические вопросы внедрения современных технологий в региональный АПК.

Сохранение плодородия

Ежегодное мероприятие, инициированное "Национальным движением сберегающего земледелия" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и областного аграрного ведомства, собрало региональных, федеральных и зарубежных экспертов отрасли, представителей научной общественности, а также практикующих специалистов агропромышленного комплекса губернии.

Как отметила президент НП "Национальное движение сберегающего земледелия" Людмила Орлова, цифровизация сельского хозяйства сегодня является одним из самых актуальных вопросов развития отрасли.

"Цифровизация должна решать три основные проблемы: это эффективность управления и продаж, а также создание базы знаний. Сегодня каждое хозяйство экспериментирует, стараясь внедрить цифровые технологии самостоятельно - это неэффективно, дорого и долго. Здесь необходима консолидация науки, государства и бизнеса. Внедрение новых технологий делает сельское хозяйство менее зависимым от климатических условий. При этом важнейшей задачей является сохранение плодородия почв для будущих поколений", - подчеркнула Людмила Орлова.

Она также отметила, что в вопросах цифровизации агропрома очень многое будет зависеть от реализации тех задач, которые ставит перед областным аграрным ведомством глава региона Дмитрий Азаров.

Как отметил врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов, в ближайшее время предстоит выполнить большие объемы работы, направленной на внедрение цифровых технологий в региональный АПК. Он подчеркнул, что эта работа направлена на скорейшее формирование современного, конкурентоспособного сельского хозяйства.

Мировые тренды

В ходе конференции были подробно рассмотрены мировые тренды цифровизации и возможности, которые открывает перед АПК внедрение современных технологий. Как отметил старший экономист по вопросам сельского хозяйства представительства Всемирного банка в Российской Федерации Артавазд Акопян, цифровизацию в мировой экономике называют Четвертой технологической революцией, которая может изменить мир.

"Сельское хозяйство в вопросах цифровизации пока очень сильно отстает от других секторов экономики - это характерно не только для России, но и для всего мира", - сообщил эксперт.

Первый заместитель директора Аналитического центра Минсельхоза РФ Сергей Косогор подчеркнул, что проведение конференции - это возможность "сверить часы", поскольку федеральное аграрное ведомство сейчас разрабатывает государственную программу цифровизации сельского хозяйства.

"Нам, как никогда, важно получить обратную связь и информацию из первых уст - от тех, кто будет участвовать в реализации данной программы. Цифровизация - это новое явление в сельском хозяйстве. В ходе конференции коллеги поделятся опытом и наработками, которые нужны сельхозтоваропроизводителям. Эта информация будет учитываться при разработке программы", - сказал Сергей Косогор.

Новая программа разрабатывается совместно с НКО "Ассоциация интернета вещей". Директор ассоциации Андрей Колесников сообщил, что многие инновации, которые используются сегодня, разработаны уже давно.

"Сегодня важно сделать так, чтобы человек научился правильно использовать эти инструменты, - отметил он. - Центрами компетенций в сельском хозяйстве являются вузы. Именно из этих стен знания и технологии идут на поля. Поэтому очень важно, чтобы люди с цифровыми навыками подготавливались и распространяли опыт применения новых технологий".

Как отметил ректор Самарской государственной сельскохозяйственной академии Александр Петров, очень символично, что конференция проходит в стенах СГСХА, поскольку вопросы цифровизации АПК нужно начинать с кадрового обеспечения отрасли.

"Решения этих вопросов мы будем достигать в тесной кооперации с ведущими компаниями, которые сегодня представляют свои технологии, - сказал он. - Все это необходимо аккумулировать и переносить в учебный процесс, для того чтобы в рамках наших лабораторий и учебно-производственных полей применять новые знания и транслировать их сельхозтоваропроизводителям. Новая жизнь села должна наполняться новым содержанием".

В течение всего дня конференции на конкретных примерах обсуждались вопросы практического внедрения цифровизации: экономическая эффективность растениеводства и увеличение рентабельности от применения онлайн-технологий, практика оцифровывания АПК России и стран Евразийского экономического союза, интеллектуальные системы управления сельскохозяйственными организациями.

Точное земледелие

Сегодня в крупных холдингах региона активно применяются методы точного земледелия, обработка пашни ведется с использованием спутниковой связи, в мониторинге почв задействуются беспилотные технологии.

Разработки аэрокосмического кластера Самарской области открывают перед аграриями широкие возможности управления сельскохозяйственной территорией с использованием оперативных данных дистанционного зондирования земли.

"Данные, получаемые со спутников, позволяют охватывать большие участки земной поверхности, - рассказал директор Кластерного инжинирингового центра Самарской области Сергей Корнилов. - Если нужна детализация, мы используем беспилотные летательные аппараты. В случае необходимости получения точной информации о конкретном участке земли, например, для физико-химического анализа почвы, мы применяем наземные средства управления".

Инжиниринговый центр отработал технологии, реализовав ряд пилотных проектов с сельхозпредприятиями региона. Обследование земель с применением дронов является достаточно востребованной услугой, при этом данные работы не являются дорогостоящими. По словам Сергея Корнилова, 50-60 рублей за гектар - это достаточно комфортная цена, которая не бьет по карману аграриев. Для аграриев важно не просто получить снимок: необходим отчет с рекомендациями по уходу за полем. Наблюдение с воздуха за созреванием культур с момента посева до момента уборки позволяет получать данные о состоянии полей и влиянии погодных условий, на основе этих данных принимаются решения о внесении удобрений или обработке полей от вредителей.

Уровень развития хозяйств зависит от просветительской работы, которая ведется в том числе в рамках подобных конференций. О цифровых технологиях знают сегодня многие представители сельскохозяйственной отрасли: в одних хозяйствах о них слышали, в других уже внедряют, в третьих они используются не первый год. По мнению директора Кластерного инжинирингового центра Самарской области, сегодня закупка суперсовременного оборудования по карману далеко не всем аграрным хозяйствам региона, в особенности это касается небольших сельхозпредприятий и ферм.

"Если говорить о специфике Самарской области, то сегодня необходимо объединить компании, предоставляющие аграриям спутниковую информацию и занимающиеся беспилотными технологиями. Серьезным шагом по внедрению цифрового земледелия может стать центр коллективного пользования, который позволит аграриям в полной мере использовать весь спектр беспилотных агрономических технологий. Сегодня небольшим хозяйствам экономически целесообразнее получать данные в виде услуги, а не покупать технику для самостоятельного освоения", - отметил Сергей Корнилов.

Такой центр сможет выполнять всю необходимую работу в соответствии с заявкой каждого конкретного хозяйства.

Президент НП "Национальное движение сберегающего земледелия" Людмила Орлова:

- Нужно создавать новую базу знаний, поскольку мы все еще работаем по старым технологиям, пользуемся устаревшими учебниками. Чтобы внедрить новую культуру в севооборот, сейчас приходится проделывать огромную работу, которая занимает много времени. Цифровизация позволит автоматически решать значительную часть вопросов ведения сельского хозяйства.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов:

- Самарская область активно осваивает новые технологии в сельском хозяйстве. Наши крупнейшие холдинги уже не могут обходиться без этого в своей повседневной работе - из трех миллионов гектаров примерно на 700 тыс. га применяются методы точного земледелия. В регионе наработан определенный опыт, но в то же время возникают вопросы, касающиеся внедрения цифровых технологий. Конференция в стенах сельхозакадемии дает возможность обсудить практику цифровизации АПК не только в Самарской области, но и в других регионах страны.