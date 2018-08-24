Анна Самсуни: Молочное животноводство - одна из наиболее привлекательных для инвесторов отраслей

В среду, 22 августа, в Усть-Кинельском прошла стратегическая сессия "Новая жизнь села". Руководитель отдела привлечения инвестиций Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Анна Самсуни рассказала о приоритетах работы организации.
"Правительство Самарской области ведет целенаправленную работу по привлечению инвесторов в отрасль молочного животноводства. В этом году глава региона Дмитрий Азаров в рамках Петербургского международного экономического форума представил инвестиционные предложения по созданию проектов молочного животноводства российским и иностранным компаниям. Реализацией проектов в данной сфере заинтересовались представители бизнеса из разных стран. Сегодня Агентством по привлечению инвестиций Самарской области ведутся предметные переговоры с инвесторами из Нидерландов и Финляндии о реализации на территории региона проектов по строительству молочных ферм", - сообщила Анна Самсуни.
Она также рассказала, что одним из ключевых направлений работы агентства является анализ экономики Самарской области с точки зрения выявления инвестиционно привлекательных ниш для создания бизнеса. В 2017 году, опираясь на экспертные данные, в качестве одной из наиболее перспективных отраслей агентство выбрало молочное животноводство.
"Совместно с региональным минсельхозом и Корпорацией развития Самарской области мы планируем развивать работу по привлечению инвестиций в региональный АПК", - отметила представитель агентства.
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.