Анна Самсуни: Молочное животноводство - одна из наиболее привлекательных для инвесторов отраслей

В среду, 22 августа, в Усть-Кинельском прошла стратегическая сессия "Новая жизнь села". Руководитель отдела привлечения инвестиций Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Анна Самсуни рассказала о приоритетах работы организации.

"Правительство Самарской области ведет целенаправленную работу по привлечению инвесторов в отрасль молочного животноводства. В этом году глава региона Дмитрий Азаров в рамках Петербургского международного экономического форума представил инвестиционные предложения по созданию проектов молочного животноводства российским и иностранным компаниям. Реализацией проектов в данной сфере заинтересовались представители бизнеса из разных стран. Сегодня Агентством по привлечению инвестиций Самарской области ведутся предметные переговоры с инвесторами из Нидерландов и Финляндии о реализации на территории региона проектов по строительству молочных ферм", - сообщила Анна Самсуни.

Она также рассказала, что одним из ключевых направлений работы агентства является анализ экономики Самарской области с точки зрения выявления инвестиционно привлекательных ниш для создания бизнеса. В 2017 году, опираясь на экспертные данные, в качестве одной из наиболее перспективных отраслей агентство выбрало молочное животноводство.

"Совместно с региональным минсельхозом и Корпорацией развития Самарской области мы планируем развивать работу по привлечению инвестиций в региональный АПК", - отметила представитель агентства.

Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".