"ТУМАН-2М" выводит растениеводство на новый уровень эффективности

На агротехнической выставке-ярмарке "АгроОмск-2018" самарская компания "Пегас-Агро" представила модернизированный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "ТУМАН-2М" с новым модулем для точечного внесения удобрений.

В ходе осмотра выставки заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов обратил особое внимание на "ТУМАН-2М". Победитель номинации "Лучшая техника для внесения удобрений и ухода за посевами", эта машина завоевала заслуженную популярность у аграриев.

"Я всегда с большой радостью приезжаю на эту выставку, — поделилась Анна Синицына, коммерческий директор "Пегас-Агро". — Омская область — одна из стратегических территорий развития нашей компании. "АгроОмск" является одним из эффективных мероприятий для производителей сельхозтехники. Мы можем демонстрировать технику не только на экспозиции, но и в работе на полях. Это важно, ведь в статике техника не дает полного представления о спектре и качестве выполняемых ею задач.

ООО "Сибирская база" провело демонстрационный показ реализуемой техники, в том числе и самоходного штангового опрыскивателя "ТУМАН". Машиностроители могут на таких показах выслушать мнения аграриев и по их замечаниям и пожеланиям модернизировать и доработать конструкцию сельхозмашин под условия конкретного региона.

Каждый год в конструкцию машины вносятся изменения под новые задачи современного растениеводства. Модернизированный "ТУМАН-2М" оснащен новым модулем — мультиинжектором. Это сменное оборудование разработано для точечных инъекций высококачественных жидких удобрений непосредственно в прикорневую систему растений.

Мультиинжектор состоит из прочной рамы с колесами инъекций. С помощью длинных игл на колесах жидкость вводится в почву на нужную глубину, бортовой компьютер регулирует норму внесения и срабатывает тот шприц, который погружен в почву. "Агротехническая операция выполняется максимально точно и экономно, а растения получают полезную норму азота с пролонгированным эффектом", — подчеркнула Анна Синицына.

Модуль обладает большой производительностью с высоким КПД. Его использование идеально при мульчировании и прямом посеве, при этом мультиинжектор обеспечивает вентиляцию грунта. В итоге обеспечивается внесение в почву полезных элементов и предотвращается прорастание сорной травы.

"В прошлом году мы вывели эту модель на рынок, — продолжила коммерческий директор. — Инструмент позволяет выполнять ранее недоступные агротехнические задачи".

Легкая самоходная база опрыскивателей "ТУМАН" и шины низкого давления позволяют максимально рано зайти в поле, а в период вегетации растений — не травмировать посевы. "Наша машина — это не теоретическая разработка, а рабочий инструмент сельхозтоваропроизводителей, "заточенный" под их потребности — как сегодняшние, так и на перспективу", — отметила Анна Синицына.

История этой замечательной машины связана с авиацией. Компания "Пегас-Агро" начинала в 1996 году с конструирования и выпуска дельталетов для авиахимобработки. "Туманы" компания выпускает с 2010 года, ежегодно объемы производства наращиваются, а конструкция совершенствуется. Машины запатентованы, имеют отличные эксплуатационные характеристики и необходимые сертификаты безопасности. Степень их локализации достигает 89%.

Сейчас "Пегас-Агро" — это производство полного цикла от проектирования до выпуска готовой продукции. Предприятие выпускает две базовые модели опрыскивателя-разбрасывателя "ТУМАН", четыре типа навесных агрегатов к ним и более пятидесяти модификаций машины. По спектру выполняемых задач техника не имеет аналогов в мире, работает без компромиссов по качеству в каждой выполняемой операции. Неоспоримым преимуществом "Туманов" перед их аналогами является многофункциональность, которая достигается модульной конструкцией машины. Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели способны эффективно работать по внесению и минеральных удобрений, и средств защиты растений. За счет высокой скорости обработки полей операции проводятся в кратчайшие агротехнические сроки.

Благодаря высокому качеству, технологической новизне и ориентированности на потребности и запросы аграриев, продукция компании "Пегас-Агро" пользуется популярностью у сельхозтоваропроизводителей по всей России. Она поставляется более чем в 20 регионов страны от Крыма до Дальнего Востока, в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Молдову, Украину. Предприятие имеет около сорока дилерских центров на территории России и стран СНГ.

"Мы включены во все программы льготного приобретения сельхозтехники, в том числе в программу "1432", — отметила Анна Синицына. — Это востребованный инструмент, он активно используется нашими покупателями и обеспечивает им существенную экономию средств. Мы являемся и поставщиками Росагролизинга. По договору с ним техника должна поставляться в течение максимум 30 дней, мы же стараемся укладываться в семидневный срок. Поставили себе такую планку и выдерживаем ее. И нам приятно, что в своих докладах руководители Росагролизинга упоминают "Пегас-Агро" как одного из самых дисциплинированных поставщиков техники".

Сегодня аграрии всё больше ориентируются на новую высокопроизводительную технику, смотрят на нее непредвзято, а с позиций экономики производства. Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели "ТУМАН-2М" являются отличным образцом конкурентного инновационного импортозамещающего продукта, способного существенно повысить маржинальность растениеводства и вывести его на новый уровень эффективности.

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