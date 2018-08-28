Пресс-экструдеры КМЗ-2У доказали свою экономичность

Благодаря своей универсальности пресс–экструдеры используются во многих областях производства и переработки различных продуктов. С их помощью можно производить амидоконцентратные добавки, экструдированные комбикорма для скота, собак, сухой корм для пушных зверей.

Оборудование, испытанное тремя десятками лет, постоянно совершенствуется благодаря конструкторам и хозяйствам, сотрудничающих с производителем. При выпуске пресс-экструдеров используются самые современные технологии и производственное оборудование.

Пресс-экструдер позволяет осуществлять переработку зерновых и бобовых культур с охлаждением в струе воздуха (при помощи специальной установки), а также ржи, сорговых культур, сои.

Пресс-экструдеры КМЗ-2У используют в производстве органоминеральных удобрений, рыбной и мясокостной муки; гранулированного экструдированного рыбного коржа плавающего и тонущего (в зависимости от желания заказчика), каротино-витаминного продукта из еловой хвои.

Агрегаты хорошо зарекомендовали себя в производстве супов быстрого приготовления на основе экструдированного гороха; яичного порошка из растительных компонентов и подсолнечного масла.

Агрегаты производятся на основе инновационных технологий собственной разработки, поэтому линейка возможностей их применения постоянно расширяется. Пресс–экструдеры от "АгроПрома", например, находят применение в переработке пера птицы и щетины.

Помимо стандартных решений производитель готов модернизировать пресс-кструдер под нужды заказчика. Мало того, он готов взять на себя обучение работе на нем персонала заказчика, поделиться рецептурой, а также осуществлять послепродажную поддержку оборудования. По мнению специалистов, продукция ООО "АгроПром" вдвое легче аналогов, что можно оценить в обслуживании и ремонте и на треть экономичнее известных аналогов при той же производительности.

ООО "АгроПром": г. Самара, Заводское шоссе, 3

тел.: +7(846) 279–29–45, 8–927–685–44–34

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