Пресс-экструдеры КМЗ-2У доказали свою экономичность

Благодаря своей универсальности пресс–экструдеры используются во многих областях производства и переработки различных продуктов. С их помощью можно производить амидоконцентратные добавки, экструдированные комбикорма для скота, собак, сухой корм для пушных зверей.
Оборудование, испытанное тремя десятками лет, постоянно совершенствуется благодаря конструкторам и хозяйствам, сотрудничающих с производителем. При выпуске пресс-экструдеров используются самые современные технологии и производственное оборудование.
Пресс-экструдер позволяет осуществлять переработку зерновых и бобовых культур с охлаждением в струе воздуха (при помощи специальной установки), а также ржи, сорговых культур, сои.
Пресс-экструдеры КМЗ-2У используют в производстве органоминеральных удобрений, рыбной и мясокостной муки; гранулированного экструдированного рыбного коржа плавающего и тонущего (в зависимости от желания заказчика), каротино-витаминного продукта из еловой хвои.
Агрегаты хорошо зарекомендовали себя в производстве супов быстрого приготовления на основе экструдированного гороха; яичного порошка из растительных компонентов и подсолнечного масла.
Агрегаты производятся на основе инновационных технологий собственной разработки, поэтому линейка возможностей их применения постоянно расширяется. Пресс–экструдеры от "АгроПрома", например, находят применение в переработке пера птицы и щетины.
Помимо стандартных решений производитель готов модернизировать пресс-кструдер под нужды заказчика. Мало того, он готов взять на себя обучение работе на нем персонала заказчика, поделиться рецептурой, а также осуществлять послепродажную поддержку оборудования. По мнению специалистов, продукция ООО "АгроПром" вдвое легче аналогов, что можно оценить в обслуживании и ремонте и на треть экономичнее известных аналогов при той же производительности.
ООО "АгроПром": г. Самара, Заводское шоссе, 3
тел.: +7(846) 279–29–45, 8–927–685–44–34
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉