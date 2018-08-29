Прошли испытания электрички, которая будет курсировать между Самарой и Тольятти

В областной столице 29 августа испытали скоростную электричку "Ласточка", которую планируется запустить по маршруту Самара - Курумоч - Тольятти.

Первыми пассажирами стали представители КбшЖД и правительства Самарской области, которые непосредственно во время пути обсудили организацию ускоренного железнодорожного сообщения. Проработка этого вопроса - поручение президента Владимира Путина, с такой инициативой к нему обратился глава региона Дмитрий Азаров.

Пассажирский электропоезд "Ласточка" создан в России на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "Российские железные дороги". Впервые он был запущен в Краснодарском крае и обслуживал гостей сочинской Олимпиады-2014. Сегодня составы "Ласточек" успешно курсируют в Калининградской, Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Преимуществ у состава много: комфортные вагоны с мягкими креслами, современный дизайн внутреннего пространства, футуристичный внешний вид вагонов. В каждом из них предусмотрена зона с багажными полками, есть также вакуумные биотуалеты и огнетушители. Большие окна способствуют созерцанию красивых видов во время поездки.

Но все же главное - это скорость. Электричка максимально разгоняется до 160 км/ч, причем скорость пассажиры начинают ощущать, лишь когда она набирает 140 км в час. Идет практически бесшумно и очень плавно, из-за чего у пассажиров создается ощущения полета. Все это потому, что в конструкции вагонов используют специальные автосцепки и пневмоподвески, которые обладают звукопоглощающим и амортизирующим эффектом. Поезд оснащен современной системой управления.

"Мы работаем по принципу "человек - компьютер", - говорит машинист электропоезда Александр Елфимов. - В начале движения нужно задать контроллерам необходимые характеристики для начала движения. Компьютер обрабатывает запрос, сравнивает характеристики, напряжение в контактной сети и процесс срабатывания всех приборов: закрыты ли двери, исправны ли тормоза. Только после проверки поезд трогается с места. Так же происходит и остановка. Компьютерная система работает безотказно и не допускает ошибок. Но в случае внештатной ситуации механик может отменить работу компьютера и управлять самостоятельно".

"Впечатления от поезда самые благоприятные, - сказал первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Надеемся, что такие поезда появятся и в нашей губернии. В начале августа мы встречались в генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, было решено подготовить совместное технико-экономическое обоснование этого проекта, по результатам которого приступить к его реализации. Проект важен для нас, так как он соединяет два важных центра - Самару и Тольятти. Есть технические решения, согласно которым путь между двумя крупными городами будет занимать менее часа. Это поможет сократить время в пути, разгрузить транспортную нагрузку автодороги и существенно повлиять на улучшение экономики региона".

Стоит отметить, что сейчас между Самарой и Тольятти ежедневно ходят 85 автобусов, ежегодно перевозя 215 тыс. человек. Время в пути - два с половиной часа.

"В Самарской области отработана практика пригородных перевозок, - добавил Виктор Кудряшов. - У нас есть "Волжский экспресс", который доставляет пассажиров из Сызрани в Самару, время в пути составляет час сорок пять минут - быстрее, чем на машине. Благодаря небольшой стоимости билетов этот экспресс пользуется популярностью среди граждан. Уверен, что тот проект, который мы сегодня обсуждаем, также будет рентабельным".