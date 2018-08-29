Прошли испытания электрички, которая будет курсировать между Самарой и Тольятти

В областной столице 29 августа испытали скоростную электричку "Ласточка", которую планируется запустить по маршруту Самара - Курумоч - Тольятти.
Первыми пассажирами стали представители КбшЖД и правительства Самарской области, которые непосредственно во время пути обсудили организацию ускоренного железнодорожного сообщения. Проработка этого вопроса - поручение президента Владимира Путина, с такой инициативой к нему обратился глава региона Дмитрий Азаров.
Пассажирский электропоезд "Ласточка" создан в России на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "Российские железные дороги". Впервые он был запущен в Краснодарском крае и обслуживал гостей сочинской Олимпиады-2014. Сегодня составы "Ласточек" успешно курсируют в Калининградской, Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Преимуществ у состава много: комфортные вагоны с мягкими креслами, современный дизайн внутреннего пространства, футуристичный внешний вид вагонов. В каждом из них предусмотрена зона с багажными полками, есть также вакуумные биотуалеты и огнетушители. Большие окна способствуют созерцанию красивых видов во время поездки.
Но все же главное - это скорость. Электричка максимально разгоняется до 160 км/ч, причем скорость пассажиры начинают ощущать, лишь когда она набирает 140 км в час. Идет практически бесшумно и очень плавно, из-за чего у пассажиров создается ощущения полета. Все это потому, что в конструкции вагонов используют специальные автосцепки и пневмоподвески, которые обладают звукопоглощающим и амортизирующим эффектом. Поезд оснащен современной системой управления.
"Мы работаем по принципу "человек - компьютер", - говорит машинист электропоезда Александр Елфимов. - В начале движения нужно задать контроллерам необходимые характеристики для начала движения. Компьютер обрабатывает запрос, сравнивает характеристики, напряжение в контактной сети и процесс срабатывания всех приборов: закрыты ли двери, исправны ли тормоза. Только после проверки поезд трогается с места. Так же происходит и остановка. Компьютерная система работает безотказно и не допускает ошибок. Но в случае внештатной ситуации механик может отменить работу компьютера и управлять самостоятельно".
"Впечатления от поезда самые благоприятные, - сказал первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Надеемся, что такие поезда появятся и в нашей губернии. В начале августа мы встречались в генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, было решено подготовить совместное технико-экономическое обоснование этого проекта, по результатам которого приступить к его реализации. Проект важен для нас, так как он соединяет два важных центра - Самару и Тольятти. Есть технические решения, согласно которым путь между двумя крупными городами будет занимать менее часа. Это поможет сократить время в пути, разгрузить транспортную нагрузку автодороги и существенно повлиять на улучшение экономики региона".
Стоит отметить, что сейчас между Самарой и Тольятти ежедневно ходят 85 автобусов, ежегодно перевозя 215 тыс. человек. Время в пути - два с половиной часа.
"В Самарской области отработана практика пригородных перевозок, - добавил Виктор Кудряшов. - У нас есть "Волжский экспресс", который доставляет пассажиров из Сызрани в Самару, время в пути составляет час сорок пять минут - быстрее, чем на машине. Благодаря небольшой стоимости билетов этот экспресс пользуется популярностью среди граждан. Уверен, что тот проект, который мы сегодня обсуждаем, также будет рентабельным".
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.