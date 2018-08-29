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Транспорт Транспорт и связь

Прошли испытания электрички, которая будет курсировать между Самарой и Тольятти

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице 29 августа испытали скоростную электричку "Ласточка", которую планируется запустить по маршруту Самара - Курумоч - Тольятти.

Первыми пассажирами стали представители КбшЖД и правительства Самарской области, которые непосредственно во время пути обсудили организацию ускоренного железнодорожного сообщения. Проработка этого вопроса - поручение президента Владимира Путина, с такой инициативой к нему обратился глава региона Дмитрий Азаров.

Пассажирский электропоезд "Ласточка" создан в России на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "Российские железные дороги". Впервые он был запущен в Краснодарском крае и обслуживал гостей сочинской Олимпиады-2014. Сегодня составы "Ласточек" успешно курсируют в  Калининградской, Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Преимуществ у состава много: комфортные вагоны с мягкими креслами, современный дизайн внутреннего пространства, футуристичный внешний вид вагонов. В каждом из них предусмотрена зона с багажными полками, есть также вакуумные биотуалеты и огнетушители. Большие окна способствуют созерцанию красивых видов во время поездки.

Но все же главное - это скорость. Электричка максимально разгоняется до 160 км/ч, причем скорость пассажиры начинают ощущать, лишь когда она набирает 140 км в час. Идет практически бесшумно и очень плавно, из-за чего у пассажиров создается ощущения полета. Все это потому, что в конструкции вагонов используют специальные автосцепки и пневмоподвески, которые обладают звукопоглощающим и амортизирующим эффектом. Поезд оснащен современной системой управления.

"Мы работаем по принципу "человек - компьютер", - говорит машинист электропоезда Александр Елфимов. - В начале движения нужно задать контроллерам необходимые характеристики для начала движения. Компьютер обрабатывает запрос, сравнивает характеристики, напряжение в контактной сети и процесс срабатывания всех приборов: закрыты ли двери, исправны ли тормоза. Только после проверки поезд трогается с места. Так же происходит и остановка. Компьютерная система работает безотказно и не допускает ошибок. Но в случае внештатной ситуации механик может отменить работу компьютера и управлять самостоятельно".

"Впечатления от поезда самые благоприятные, - сказал первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Надеемся, что такие поезда появятся и в нашей губернии. В начале августа мы встречались в генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, было решено подготовить совместное технико-экономическое обоснование этого проекта, по результатам которого приступить к его реализации. Проект важен для нас, так как он соединяет два важных центра - Самару и Тольятти. Есть технические решения, согласно которым путь между двумя крупными городами будет занимать менее часа. Это поможет сократить время в пути, разгрузить транспортную нагрузку автодороги и существенно повлиять на улучшение экономики региона".

Стоит отметить, что сейчас между Самарой и Тольятти ежедневно ходят 85 автобусов, ежегодно перевозя 215 тыс. человек. Время в пути - два с половиной часа.

"В Самарской области отработана практика пригородных перевозок, - добавил Виктор Кудряшов. - У нас есть "Волжский экспресс", который доставляет пассажиров из Сызрани в Самару, время в пути составляет час сорок пять минут - быстрее, чем на машине. Благодаря небольшой стоимости билетов этот экспресс пользуется популярностью среди граждан. Уверен, что тот проект, который мы сегодня обсуждаем, также будет рентабельным".

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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