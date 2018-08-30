16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Какие товары покупают россияне накануне Дня знаний Федеральная программа "Ты - предприниматель" продолжает набор участников на осенний курс Регион будет увеличивать долю частного бизнеса на медицинском и социальном рынках Глава региона - предпринимателям: "Вы работаете по закону, и ваши права должны быть защищены" Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля

Государство и Бизнес Экономическая политика

В МФЦ Новокуйбышевска открылась бизнес-зона для предпринимателей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 80
Версия для печати

В чтеврег, 30 августа, в Многофункциональном центре "Мои документы" Новокуйбышевска на ул. Свердлова, 23а открылась бизнес-зона для предпринимателей. Она включает в себя три окна приема и выдачи документов.

В МФЦ Новокуйбышевска открылась бизнес-зона для предпринимателей В МФЦ Новокуйбышевска открылась бизнес-зона для предпринимателей
Фото: Андрей Савельев

В бизнес-зоне предприниматели смогут получить более 40 государственных и муниципальных услуг, а также услуг сетевых компаний, федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и других организаций. Кроме того, здесь же, в удобном конференц-зале с мультимедийным оборудованием, представители бизнес-сообщества Новокуйбышевска смогут проводить тематические конференции и семинары.

Бизнес-окна в МФЦ Новокуйбышевска открываются в интересах как опытных бизнесменов, так и тех, кто только планирует открыть собственное дело.

Напомним, при поддержке главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области реализуется целый комплекс мер, направленных на упрощение ведения бизнеса в губернии: подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив, началась перезагрузка работы с инвесторами, сокращаются бюрократические процедуры, снижаются административные барьеры. Открытие в МФЦ дополнительных окон для бизнеса - еще одно эффективное направление поддержки бизнеса и улучшения инвестиционного климата в регионе.

Руководитель управления государственного строительства департамента государственного управления администрации губернатора Самарской области Николай Кабытов напомнил, что в 2017 г. правительство РФ утвердило целевые модели для развития инвестиционной деятельности и содействия бизнес-сообществу. Эти целевые модели предполагают развитие содействия предпринимателям по разным направлениям: упрощение процедур выдачи разрешения на строительство, регистрация прав собственности, подключение к электросетям, и в целом создание инфраструктуры поддержки МСП.

Одно из направлений консультационной и организационной поддержки МСБ - открытие многофункциональных центров для бизнеса. Предполагается, что во всех крупных городах будут созданы специализированные отделения МФЦ для предпринимателей, где те могут получить все необходимые им госуслуги. Также планируется, что здесь будут оказываться услуги организаций поддержки инфраструктуры предпринимателей, таких как центры инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области, Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимателей.

"С прошлого года правительство Самарской области активно начало реализацию программы на региональном уровне. В Самаре и Тольятти открыты офисы для бизнеса на базе банков, месяц назад открыты четыре окна МФЦ в бизнес-инкубаторе. В Новокуйбышевске это уже шестой специализированный офис для бизнеса в регионе. До конца года планируется открыть аналогичный офис на пять окон в Сызрани. Таким образом программа по открытию центров "Мой бизнес" со всех крупных городах будет выполнена. Вопрос поддержки предпринимателей находится на постоянном контроле и главы региона, и регионального правительства. В зависимости от возникающих вопросов спектр услуг будет расширяться", - отметил Николай Кабытов.

Председатель Ассоциации предпринимателей Новокуйбышевска Лариса Атаджанова рассказала, что вопрос необходимости единого окна для бизнеса в городе назрел давно.

"Мы говорили об этом почти на каждом собрании нашей Ассоциации и очень рады, что нас услышали! Проблема особенно актуальна для молодых начинающих предпринимателей, которые не имеют опыта и не знают, с чего начинать, какие документы нужны. Надеемся, что здесь, в этом окне новый или уже действующий предприниматель может задать вопросы и получить ответы. Это будет быстро и удобно, и уверена, что это облегчит жизнь предпринимателям", - рассказала она.

Директор Новокуйбышевского МФЦ Сергей Безбородцев рассказал, что в среднем в МФЦ обращается 5,5 тыс. горожан в месяц.

"В окнах "Мой бизнес" можно будет получить как муниципальные и госуслуги, так и дополнительные специализированные услуги для предпринимателей. Сейчас это семь услуг "Корпорации МСП", две услуги по подключению к сетям, и в ближайшее время можно будет подать заявку на открытие счета. В дальнейшем будем вводить еще до 40 услуг", - сообщил он.

Заместитель главы Новокуйбышевска Сергей Брусенцов отметил востребованность МФЦ в городе. "Мы видим востребованность услуг МФЦ, людям нравится, что все вопросы можно решить в одном месте. Поэтому однозначно поддерживаем идею открытия "единого окна" для бизнеса", - сказал он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2