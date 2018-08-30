В МФЦ Новокуйбышевска открылась бизнес-зона для предпринимателей

В чтеврег, 30 августа, в Многофункциональном центре "Мои документы" Новокуйбышевска на ул. Свердлова, 23а открылась бизнес-зона для предпринимателей. Она включает в себя три окна приема и выдачи документов.

В бизнес-зоне предприниматели смогут получить более 40 государственных и муниципальных услуг, а также услуг сетевых компаний, федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и других организаций. Кроме того, здесь же, в удобном конференц-зале с мультимедийным оборудованием, представители бизнес-сообщества Новокуйбышевска смогут проводить тематические конференции и семинары.

Бизнес-окна в МФЦ Новокуйбышевска открываются в интересах как опытных бизнесменов, так и тех, кто только планирует открыть собственное дело.

Напомним, при поддержке главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области реализуется целый комплекс мер, направленных на упрощение ведения бизнеса в губернии: подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив, началась перезагрузка работы с инвесторами, сокращаются бюрократические процедуры, снижаются административные барьеры. Открытие в МФЦ дополнительных окон для бизнеса - еще одно эффективное направление поддержки бизнеса и улучшения инвестиционного климата в регионе.

Руководитель управления государственного строительства департамента государственного управления администрации губернатора Самарской области Николай Кабытов напомнил, что в 2017 г. правительство РФ утвердило целевые модели для развития инвестиционной деятельности и содействия бизнес-сообществу. Эти целевые модели предполагают развитие содействия предпринимателям по разным направлениям: упрощение процедур выдачи разрешения на строительство, регистрация прав собственности, подключение к электросетям, и в целом создание инфраструктуры поддержки МСП.

Одно из направлений консультационной и организационной поддержки МСБ - открытие многофункциональных центров для бизнеса. Предполагается, что во всех крупных городах будут созданы специализированные отделения МФЦ для предпринимателей, где те могут получить все необходимые им госуслуги. Также планируется, что здесь будут оказываться услуги организаций поддержки инфраструктуры предпринимателей, таких как центры инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области, Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимателей.

"С прошлого года правительство Самарской области активно начало реализацию программы на региональном уровне. В Самаре и Тольятти открыты офисы для бизнеса на базе банков, месяц назад открыты четыре окна МФЦ в бизнес-инкубаторе. В Новокуйбышевске это уже шестой специализированный офис для бизнеса в регионе. До конца года планируется открыть аналогичный офис на пять окон в Сызрани. Таким образом программа по открытию центров "Мой бизнес" со всех крупных городах будет выполнена. Вопрос поддержки предпринимателей находится на постоянном контроле и главы региона, и регионального правительства. В зависимости от возникающих вопросов спектр услуг будет расширяться", - отметил Николай Кабытов.

Председатель Ассоциации предпринимателей Новокуйбышевска Лариса Атаджанова рассказала, что вопрос необходимости единого окна для бизнеса в городе назрел давно.

"Мы говорили об этом почти на каждом собрании нашей Ассоциации и очень рады, что нас услышали! Проблема особенно актуальна для молодых начинающих предпринимателей, которые не имеют опыта и не знают, с чего начинать, какие документы нужны. Надеемся, что здесь, в этом окне новый или уже действующий предприниматель может задать вопросы и получить ответы. Это будет быстро и удобно, и уверена, что это облегчит жизнь предпринимателям", - рассказала она.

Директор Новокуйбышевского МФЦ Сергей Безбородцев рассказал, что в среднем в МФЦ обращается 5,5 тыс. горожан в месяц.

"В окнах "Мой бизнес" можно будет получить как муниципальные и госуслуги, так и дополнительные специализированные услуги для предпринимателей. Сейчас это семь услуг "Корпорации МСП", две услуги по подключению к сетям, и в ближайшее время можно будет подать заявку на открытие счета. В дальнейшем будем вводить еще до 40 услуг", - сообщил он.

Заместитель главы Новокуйбышевска Сергей Брусенцов отметил востребованность МФЦ в городе. "Мы видим востребованность услуг МФЦ, людям нравится, что все вопросы можно решить в одном месте. Поэтому однозначно поддерживаем идею открытия "единого окна" для бизнеса", - сказал он.