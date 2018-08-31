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Дорожное строительство Транспорт и связь

Самаратрансстрой продолжает борьбу за подряд на ремонт Заводского шоссе

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялось рассмотрение жалобы ООО "Самаратрансстрой" на действия ГКУ СО "Региональный телекоммуникационный центр" при проведении аукциона на выполнение работ по капительному ремонту Заводского шоссе на участке от ул. Земеца до ул. 22 Партсъезда.

Напомним, заявка Самаратрансстроя была отклонена уполномоченным органом от участия в аукционе.

По мнению заявителя, данные действия были неправомерными.

Заявка общества была отклонена ввиду несоответствия документов и представленной информации требованиям, установленным в документации об аукционе.

Комиссией Самарского УФАС России было установлено, что заявка общества соответствовала требованиям документации об аукционе и 44-ФЗ, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку данного участника.

По результатам рассмотрения жалоба Самаратрансстроя была признана обоснованной, в действиях аукционной комиссии выявлено нарушение ч. 6 ст. 69 44-ФЗ.

Аукционной комиссии предписано отменить протокол подведения итогов, рассмотреть вторые части заявок заново с учетом решения комиссии антимонопольного органа.

Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела в отношении членов аукционной комиссии.

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