16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ раскрыл комплектации и цены обновленной Lada Granta По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело Самаратрансстрой продолжает борьбу за подряд на ремонт Заводского шоссе В Самарской области собрано 1,5 млн тонн зерна Четвертый этап реконструкции ул.Ташкентской займет около года

Экономика и бизнес

В Самарской области пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий VOLGA ANGELS

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати

7-9 сентября 2018 г. в Самарской области пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий VOLGA ANGELS — крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий. Ведущие игроки венчурного рынка обсудят главные вопросы и тренды отрасли, а дебютанты получат практические навыки инвестирования на ранних стадиях и возможность соинвестировать с профессионалами.

Двухдневная рабочая программа объединит более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США. В рамках программы пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Саммит VOLGA ANGELS включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).

Работа на саммите будет вестись по трем основным темам. На треке Venture участники обсудят насущные вопросы рынка инвестиций: стратегии инвестиций на ранних стадиях, подбор момента для продажи портфельной компании, государственные и квази-государственные инвестиции.

Трек Blockchain будет посвящен вопросам влияния технологии на рынок инвестиций, новым возможностям для коллективного инвестирования в стартапы и новым инструментам краудфандинга (ICO).

Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях "Академия инвестиций" будет полезен начинающим бизнес-ангелам. Главная задача — дать начинающим игрокам инструменты для поиска и оценки стартапов, структурирования сделок и работе с портфельными компаниями.

Основными спикерами выступят:

  • Маркус Дантус, директор Startup Mexico;
  • Питер Брон, президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;
  • Кэндес Джонсон, почетный президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;
  • Байбарс Алтунташ, Председатель международного форума World Business Angels Investment Forum (WBAF);
  • Рику Асикайнен, вице-президент Финской ассоциации бизнес-ангелов;
  • Виталий Полехин, бизнес-ангел, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов;
  • Patrick Kedziora, Entrepreneurship Lab (США);
  • Dušan Stojanović, True Global Ventures (Сингапур);
  • Игорь Рябенький, управляющий партнер Altair Capital, AltaClub, Altair Cryptoinvest;
  • Константин Синюшин, сооснователь и управляющий партнер the Untitled venture company;
  • Павел Королев, со-основатель и управляющий партнер Pulsar Venture Company;
  • Audra Shallal, член правления Les Business Angels des Grandes Ecoles.

Сергей Богданов, CEO YellowRockets:

"Частные инвестиции играют ключевую роль в инновационной экосистеме. Бизнес-ангелы инвестируют в стартапы на самых ранних стадиях и являются необходимым элементом функционирования венчурного рынка. Тем более что работа частного инвестора очень специфична, есть множество нюансов: как структурировать сделки, как влияют на рынок законодательные изменения, как выстраивать синдицированные сделки. Немаловажным является правильное выстраивание отношений со стартапами и подбор проектов в портфель. Все эти и другие вопросы будут обсуждаться на саммите VOLGA ANGELS c участием ведущих российских и зарубежных венчурных инвесторов".

Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов:

"Международный саммит инвесторов ранних стадий точно не будет обычным венчурным мероприятием, которых проходит за год великое множество. Это не то мероприятие, на которое спикеры и гости заедут между делом выступить или что-то посмотреть. Участники погрузятся в особую среду и в течение трёх дней будут обмениваться знаниями, опытом, связями. Ведущие бизнес-ангелы и объединения России, Европы, Северной и Латинской Америки, посевные фонды и другие игроки рынка венчурных инвестиций ранних стадий соберутся вместе, чтобы стать частью глобального мира венчурных инвестиций и сделать трансграничные инвестиции более эффективными".

Организатор саммита — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.

Слёт проходит при поддержке Правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets.

Регистрация по ссылке: volgaangels.com.

ТЭК&Химия №9

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

Международная конференция АО "Гипровостокнефть" — практическая составляющая и реальный опыт участников

Международная конференция АО "Гипровостокнефть" — практическая составляющая и реальный опыт участников

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2