7-9 сентября 2018 г. в Самарской области пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий VOLGA ANGELS — крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий. Ведущие игроки венчурного рынка обсудят главные вопросы и тренды отрасли, а дебютанты получат практические навыки инвестирования на ранних стадиях и возможность соинвестировать с профессионалами.

Двухдневная рабочая программа объединит более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США. В рамках программы пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Саммит VOLGA ANGELS включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).

Работа на саммите будет вестись по трем основным темам. На треке Venture участники обсудят насущные вопросы рынка инвестиций: стратегии инвестиций на ранних стадиях, подбор момента для продажи портфельной компании, государственные и квази-государственные инвестиции.

Трек Blockchain будет посвящен вопросам влияния технологии на рынок инвестиций, новым возможностям для коллективного инвестирования в стартапы и новым инструментам краудфандинга (ICO).

Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях "Академия инвестиций" будет полезен начинающим бизнес-ангелам. Главная задача — дать начинающим игрокам инструменты для поиска и оценки стартапов, структурирования сделок и работе с портфельными компаниями.

Основными спикерами выступят:

Маркус Дантус, директор Startup Mexico;

Питер Брон, президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;

Кэндес Джонсон, почетный президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;

Байбарс Алтунташ, Председатель международного форума World Business Angels Investment Forum (WBAF);

Рику Асикайнен, вице-президент Финской ассоциации бизнес-ангелов;

Виталий Полехин, бизнес-ангел, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов;

Patrick Kedziora, Entrepreneurship Lab (США);

Dušan Stojanović, True Global Ventures (Сингапур);

Игорь Рябенький, управляющий партнер Altair Capital, AltaClub, Altair Cryptoinvest;

Константин Синюшин, сооснователь и управляющий партнер the Untitled venture company;

Павел Королев, со-основатель и управляющий партнер Pulsar Venture Company;

Audra Shallal, член правления Les Business Angels des Grandes Ecoles.

Сергей Богданов, CEO YellowRockets:

"Частные инвестиции играют ключевую роль в инновационной экосистеме. Бизнес-ангелы инвестируют в стартапы на самых ранних стадиях и являются необходимым элементом функционирования венчурного рынка. Тем более что работа частного инвестора очень специфична, есть множество нюансов: как структурировать сделки, как влияют на рынок законодательные изменения, как выстраивать синдицированные сделки. Немаловажным является правильное выстраивание отношений со стартапами и подбор проектов в портфель. Все эти и другие вопросы будут обсуждаться на саммите VOLGA ANGELS c участием ведущих российских и зарубежных венчурных инвесторов".

Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов:

"Международный саммит инвесторов ранних стадий точно не будет обычным венчурным мероприятием, которых проходит за год великое множество. Это не то мероприятие, на которое спикеры и гости заедут между делом выступить или что-то посмотреть. Участники погрузятся в особую среду и в течение трёх дней будут обмениваться знаниями, опытом, связями. Ведущие бизнес-ангелы и объединения России, Европы, Северной и Латинской Америки, посевные фонды и другие игроки рынка венчурных инвестиций ранних стадий соберутся вместе, чтобы стать частью глобального мира венчурных инвестиций и сделать трансграничные инвестиции более эффективными".

Организатор саммита — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.

Слёт проходит при поддержке Правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets.

Регистрация по ссылке: volgaangels.com.