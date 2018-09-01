По факту ДТП в Исаклинском районе, в котором погибли трое детей и двое взрослых, возбуждено уголовное дело

Следственной группой Отделения МВД России по Исаклинскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения" возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что ДТП произошло в субботу, 1 сентября, в 8:20 на трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе.

В результате столкновения четырех транспортных средств погибли пассажиры, находившиеся в автомобиле Toyota Lite: 52-летний мужчина, 55-летняя женщина, 14-летний мальчик и две девочки - 14 и 7 лет.

Водители автомобилей Toyota Lite и грузовика Volvo госпитализированы с различными травмами.