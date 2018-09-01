По факту ДТП в Исаклинском районе, в котором погибли трое детей и двое взрослых, возбуждено уголовное дело

Следственной группой Отделения МВД России по Исаклинскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения" возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, что ДТП произошло в субботу, 1 сентября, в 8:20 на трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе.
В результате столкновения четырех транспортных средств погибли пассажиры, находившиеся в автомобиле Toyota Lite: 52-летний мужчина, 55-летняя женщина, 14-летний мальчик и две девочки - 14 и 7 лет.
Водители автомобилей Toyota Lite и грузовика Volvo госпитализированы с различными травмами.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!