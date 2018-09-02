Поволжская МИС вносит большой вклад в развитие отечественного сельхозмашиностроения

Станция активно содействует доработке и внедрению в аграрное производство новых перспективных образцов.

В этом году Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции (МИС), как и всей Российской системе испытаний сельскохозяйственной техники, исполняется 70 лет. После выделения из СССР стран СНГ в 1991 году в составе России остались 13 зональных МИС. В 2003 году они объединились в Ассоциацию испытателей сельскохозяйственной техники и технологий. Система МИС оказалась едва ли не единственным в стране работоспособным органом, который преградил доступ на отечественный рынок техники машин низкого качества.

Одной из главных заслуг АИСТа стало сохранение государственного статуса российской системы МИС. В 2012 году Поволжская МИС приняла участие в сравнительных испытаниях сельскохозяйственной техники 30 отечественных и 12 зарубежных предприятий-изготовителей. Подобные испытания проводились впервые в отечественной истории испытаний с царских времен. По результатам работы была издана книга "Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники" под общей редакцией руководителя ФГБУ "Поволжская МИС" Вадима Пронина. Эта работа получила высокую оценку правительства.

В 2015 году вступил в силу закон, согласно которому вся техника, которая будет получать поддержку от государства на приобретение или производство, должна пройти испытания по определению ее функциональных характеристик и эффективности. Инструментом для выполнения этой функции была определена существующая система машиноиспытательных станций Минсельхоза России.

Сейчас на Поволжскую МИС и российскую систему испытаний в целом возлагаются не только задачи сопровождения технической и технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли России, но и повышение конкурентоспособности, развитие экспортного потенциала отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

В 2013 году министерство сельского хозяйства России определило Ассоциацию испытателей сельскохозяйственной техники и технологий как Национальный управляющий орган от Российской Федерации по сотрудничеству в рамках Правил официальных испытаний сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов (Кодекс ОЭСР по тракторам), а в 2014 году председатель совета ассоциации Вадим Пронин назначен национальным координатором от Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанской сети испытаний агротехники (АНТАМ) при ООН.

Государственный статус машиноиспытательных станций России обеспечивает экономическую независимость от участников рынка сельскохозяйственной техники и технологий, а международное взаимодействие и 70-летний опыт — высокую профессиональную компетентность и признание по всему миру.

На базе Поволжской МИС ежегодно проходит крупнейшая в ПФО Поволжская агропромышленная выставка, участие в которой принимает свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России. Особо следует отметить, что выставка является одновременно учебной лабораторией для студентов Самарской ГСХА.