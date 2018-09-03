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Инвестиции Экономическая политика

В Самаре пройдет международный саммит инвесторов

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 7–9 сентября пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий Volga Angels. Как сообщает StartupSamara — это крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий.

Организатор саммита — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. Слет проходит при поддержке правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets.

Рабочая программа саммита объединит более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США. В рамках программы пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Саммит Volga Angels включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).

Работа на саммите будет вестись по трем основным темам:

  1. На треке Venture участники обсудят насущные вопросы рынка инвестиций: стратегии инвестиций на ранних стадиях, подбор момента для продажи портфельной компании, государственные и квази-государственные инвестиции.
  2. Трек Blockchain будет посвящен вопросам влияния технологии на рынок инвестиций, новым возможностям для коллективного инвестирования в стартапы и новым инструментам краудфандинга (ICO).
  3. Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях "Академия инвестиций" будет полезен начинающим бизнес-ангелам. Главная задача — дать начинающим игрокам инструменты для поиска и оценки стартапов, структурирования сделок и работе с портфельными компаниями.

Основными спикерами выступят:

  • Маркус Дантус, директор Startup Mexico;
  • Питер Брон, президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;
  • Кэндес Джонсон, почетный президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;
  • Байбарс Алтунташ, Председатель международного форума World Business Angels Investment Forum (WBAF);
  • Рику Асикайнен, вице-президент Финской ассоциации бизнес-ангелов;
  • Виталий Полехин, бизнес-ангел, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов;
  • Patrick Kedziora, Entrepreneurship Lab (США);
  • Dušan Stojanović, True Global Ventures (Сингапур);
  • Игорь Рябенький, управляющий партнер Altair Capital, AltaClub, Altair Cryptoinvest;
  • Константин Синюшин, сооснователь и управляющий партнер the Untitled venture company;
  • Павел Королев, со-основатель и управляющий партнер Pulsar Venture Company;
  • Audra Shallal, член правления Les Business Angels des Grandes Ecoles и другие.

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А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

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