В Самаре пройдет международный саммит инвесторов

В Самаре 7–9 сентября пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий Volga Angels. Как сообщает StartupSamara — это крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий.
Организатор саммита — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. Слет проходит при поддержке правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets.
Рабочая программа саммита объединит более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США. В рамках программы пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Саммит Volga Angels включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).
Работа на саммите будет вестись по трем основным темам:
- На треке Venture участники обсудят насущные вопросы рынка инвестиций: стратегии инвестиций на ранних стадиях, подбор момента для продажи портфельной компании, государственные и квази-государственные инвестиции.
- Трек Blockchain будет посвящен вопросам влияния технологии на рынок инвестиций, новым возможностям для коллективного инвестирования в стартапы и новым инструментам краудфандинга (ICO).
- Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях "Академия инвестиций" будет полезен начинающим бизнес-ангелам. Главная задача — дать начинающим игрокам инструменты для поиска и оценки стартапов, структурирования сделок и работе с портфельными компаниями.
Основными спикерами выступят:
- Маркус Дантус, директор Startup Mexico;
- Питер Брон, президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;
- Кэндес Джонсон, почетный президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов;
- Байбарс Алтунташ, Председатель международного форума World Business Angels Investment Forum (WBAF);
- Рику Асикайнен, вице-президент Финской ассоциации бизнес-ангелов;
- Виталий Полехин, бизнес-ангел, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов;
- Patrick Kedziora, Entrepreneurship Lab (США);
- Dušan Stojanović, True Global Ventures (Сингапур);
- Игорь Рябенький, управляющий партнер Altair Capital, AltaClub, Altair Cryptoinvest;
- Константин Синюшин, сооснователь и управляющий партнер the Untitled venture company;
- Павел Королев, со-основатель и управляющий партнер Pulsar Venture Company;
- Audra Shallal, член правления Les Business Angels des Grandes Ecoles и другие.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство