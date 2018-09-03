В Самаре пройдет международный саммит инвесторов

В Самаре 7–9 сентября пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий Volga Angels. Как сообщает StartupSamara — это крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий.

Организатор саммита — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. Слет проходит при поддержке правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets.

Рабочая программа саммита объединит более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США. В рамках программы пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Саммит Volga Angels включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).

Работа на саммите будет вестись по трем основным темам:

На треке Venture участники обсудят насущные вопросы рынка инвестиций: стратегии инвестиций на ранних стадиях, подбор момента для продажи портфельной компании, государственные и квази-государственные инвестиции. Трек Blockchain будет посвящен вопросам влияния технологии на рынок инвестиций, новым возможностям для коллективного инвестирования в стартапы и новым инструментам краудфандинга (ICO). Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях "Академия инвестиций" будет полезен начинающим бизнес-ангелам. Главная задача — дать начинающим игрокам инструменты для поиска и оценки стартапов, структурирования сделок и работе с портфельными компаниями.

Основными спикерами выступят: