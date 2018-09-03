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Строительство Строительство и недвижимость

Изменения в документы по планировке территории для "Пяти кварталов" внесут к середине сентября

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУП институт ТеррНИИгражданпроект заключил контракт на выполнение работ по внесению изменений в документацию по планировке части территории в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе Самары.

Напомним, здесь планируется реализовать проект реновации исторической застройки "Пять кварталов". Информация о закупке у единственного подрядчика размещена на портале госзакупов.

Согласно аукционной документации, подрядчику нужно будет внести изменения только в документацию, касающуюся квартала А (в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей и Самарской). Для нескольких нужно будет изменить зону застройки на Ц-3 ("гостиничное обслуживание, "культурное развитие" и "общественное питание").

Ориентировочная площадь разработки документации по внесению изменений в проект планировки территории составляет 3,8 га.

Все работы должны быть выполнены уже до 12 сентября 2018 года. Цена контракта составила 200 тыс. рублей.

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