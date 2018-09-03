Изменения в документы по планировке территории для "Пяти кварталов" внесут к середине сентября

ГУП институт ТеррНИИгражданпроект заключил контракт на выполнение работ по внесению изменений в документацию по планировке части территории в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе Самары.
Напомним, здесь планируется реализовать проект реновации исторической застройки "Пять кварталов". Информация о закупке у единственного подрядчика размещена на портале госзакупов.
Согласно аукционной документации, подрядчику нужно будет внести изменения только в документацию, касающуюся квартала А (в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей и Самарской). Для нескольких нужно будет изменить зону застройки на Ц-3 ("гостиничное обслуживание, "культурное развитие" и "общественное питание").
Ориентировочная площадь разработки документации по внесению изменений в проект планировки территории составляет 3,8 га.
Все работы должны быть выполнены уже до 12 сентября 2018 года. Цена контракта составила 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))