Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект

Министерство строительства Самарской области формирует предложения по доработке проекта реновации исторического центра Самары для его включения в пилотный проект "Умный город — успешный регион", курируемый Центром стратегических разработок. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

Также в министерстве сообщили, что состоялась встреча с руководителем направления "Пространственное развитие" Центра стратегических инициатив Натальей Труновой, в рамках которой ей были переданы материалы по проекту реновации.

"В ходе подготовительных работ будут сформированы скорректированные концептуальные предложения по проектам реновации "Стрелки рек Волги и Самары", "5 кварталов". В настоящее время окончательное решение о возобновлении работы по указанным проектам не принято", — уточнили в пресс-службе правительства области.

Напомним, 5 апреля на очередном заседании специальной рабочей группы при Минстрое России (создана в начале 2018 г.) был поддержан план реализации проекта "Умный город", в том числе, в части пилотных проектов на территории 20 российских городов.

План мероприятий состоит из шести ключевых блоков, включающих в себя конкретные задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды, созданию инновационной городской инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также по развитию городских транспортных систем.

Кроме того, Минстроем России разработана пошаговая "дорожная карта" по реализации проекта "Умный город", которая будет широко обсуждаться с экспертами и участниками рынка.

"Все мероприятия, которые будут в предстоящие годы реализовываться в рамках благоустройства и формирования комфортной городской среды на территории страны, безусловно, должны соответствовать и принципам развития "Умного города". Умный город — это город, который удобен, безопасен и информативен для людей, и сейчас мы обсуждаем возможности стимулирования региональных и муниципальных руководителей для повсеместного внедрения в городскую инфраструктуру современных технических решений. В первую очередь, соответствующие изменения будут внесены в правила распределения субсидий по проекту формирования комфортной городской среды", — цитировала замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса пресс-служба ведомства.

О заинтересованности Самарской области в реализации проекта "Умный город" глава региона Дмитрий Азаров заявлял 17 апреля в рамках встречи с президентом ЗАО ГК "Электрощит-ТМ Самара" Эриком Бриссе.

О проекте благоустройства стрелки рек Волга и Самара начали активно говорить в преддверии ЧМ-2018. Проект "Стрелка" в границах улиц Комсомольской, Фрунзе и акваторий рек Волги и Самары был задуман в рамках реновации исторического центра города. Главной его целью является включение депрессивной в своей массе территории в общедоступное городское пространство.

Проект готовило ООО "Институт "Ленгипрогор" (Санкт-Петербург) по заказу минстроя. На его реализацию предполагалось потратить 45 млрд рублей. В феврале 2014 г. после того как проект поступил на согласование в городской департамент строительства и архитектуры, он был жестко раскритикован тогдашним мэром Дмитрием Азаровым и отправлен на доработку.

В апреле 2014 г. проект был утвержден правительством области. Он предусматривал создание на стрелке рек Волга и Самара рекреационной зоны, строительство там ЗАГСа, конгресс-холла и иных сооружений.

Однако в августе 2014 г. стало известно, что исторический центр Самары в границах улиц Комсомольской и Фрунзе, включая стрелку рек Самары и Волги, спроектирует ООО "ГеоСпецСтрой" из Санкт-Петербурга. Впоследствии контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Проект "5 кварталов" был разработан для реновации территории в границах ул. Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской. Площадь участка составляет около 27 га, на нем находятся 39 памятников истории и архитектуры, которые должны были отреставрировать за счет инвесторов.

Начать реновацию планировалось с квартала "Е", расположенного в границах ул. Садовой, Льва Толстого, Галактионовской и Красноармейской. Этот участок СОФЖИ должен был расселить и обеспечить инженерными коммуникациями. Освоение остальных кварталов планировалось за счет привлечения инвесторов.

На данный момент оба проекта "заморожены".