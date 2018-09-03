Перепланировкой недостроенной высотки на пл. Урицкого для суда займется "ТеррНИИгражданпроект"

Управление капитального строительства Самарской области подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары".

Итоги торгов опубликованы на портале госзакупок.

На торги было подано две заявки. По решению конкурсной комиссии перепланировкой недостроенной высотки на пл. Урицкого для размещения суда займется ГУП Самарской области Институт ТеррНИИгражданпроект. Стоимость контракта в результате торгов снизилась и составит 57,4 млн рублей.

Напомним, впервые информацию о том, что в недостроенном "стеклянном" здании, расположенном на площади Урицкого в Самаре, может разместиться кассационный суд, озвучил врио министра строительства региона Александр Баландин на заседании профильного комитета Самарской губернской думы 22 мая.

Впоследствии стало известно, что на проектирование и приспособление здания для размещения суда необходимо 300 млн руб., соответствующие поправки были внесены в областной бюджет. А 10 июля Государственная дума РФ приняла в ключевом втором чтении законопроект Верховного Суда РФ, предусматривающий создание надрегиональных судебных инстанций — пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. Местом постоянного пребывания Шестого кассационного суда общей юрисдикции была утверждена Самара.

Строительство началось в марте 2010 г. и остановлено в 2013 году. Сегодня степень готовности объекта составляет 65%. В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, войдут инженерные изыскания, обследование существующей конструкции недостроя и окружающих зданий, а также подготовка новой проектной документации. При этом в техзадании уточняется, что при проектировании необходимо отдельно выделить этапы подготовки документации по планировке территории, реконструкции и благоустройству, в том числе обустройству открытых автомобильных парковок. Согласно документации аукциона, все необходимые работы подрядчик должен будет выполнить за четыре месяца после заключения контракта, но не позднее 20 декабря.

Первоначально проектная документация по объекту разработана проектной организацией ООО "Русич" в 2010 году. Проектом предусматривалось строительство офисного здания с подземным паркингом. Общая площадь здания составляла 33,7 тыс. кв. м, в том числе были предусмотрены паркинг на 53 машиноместа и офисная часть площадью в 21 тыс. кв. метров. Площадь земельного участка составляла 5,5 тыс. кв. метров.

В результате корректировки проекта ориентировочная общая площадь помещений здания сохранится в размере 33,7 тыс. кв. метров. Сооружение будет включать в себя 24 этажа, в том числе три подземных. Здание будет рассчитано на работу 113 судей кассационного суда и 36 судей арбитражного апелляционного суда.