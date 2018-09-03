Евгений Каганов, ГК "Интеллект город": "Формат стратегических сессий полезен при поиске наиболее эффективных решений"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле–августе.

Председатель совета директоров АО "Группа компаний "Интеллект город" Евгений Каганов, участник стратегической сессии по цифровизации экономики, подчеркнул, что перевод на цифровые рельсы — залог развития Самарской области.

"Сегодня руководство региона серьезно рассматривает цифровой сценарий развития. Это очень важно. Самарская область традиционно сильна своим научным и производственным потенциалом, однако в последние годы наметилось некоторое отставание. Поэтому задача перевода на цифровые рельсы, перенастройка работы вузов и предприятий региона на обслуживание цифровой инфраструктуры очень актуальна. Большое значение имеет то, что в Тольятти будут внедряться технологии "Умного города". Однако важно выстроить работу таким образом, чтобы в регионе не только внедряли, но и производили комплектующие "умной инфраструктуры". Это даст региону дополнительный потенциал роста", — уверен Евгений Каганов.

Эксперт высоко оценил новый для региона формат стратегических сессий.

"Было очень интересно принять участие, порадовали очень содержательные доклады и конструктивное общение с коллегами. Такой формат расширяет кругозор и дает возможность поиска наиболее эффективных решений", — отметил он.



Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.



К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.