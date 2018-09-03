Евгений Каганов, ГК "Интеллект город": "Формат стратегических сессий полезен при поиске наиболее эффективных решений"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле–августе.
Председатель совета директоров АО "Группа компаний "Интеллект город" Евгений Каганов, участник стратегической сессии по цифровизации экономики, подчеркнул, что перевод на цифровые рельсы — залог развития Самарской области.
"Сегодня руководство региона серьезно рассматривает цифровой сценарий развития. Это очень важно. Самарская область традиционно сильна своим научным и производственным потенциалом, однако в последние годы наметилось некоторое отставание. Поэтому задача перевода на цифровые рельсы, перенастройка работы вузов и предприятий региона на обслуживание цифровой инфраструктуры очень актуальна. Большое значение имеет то, что в Тольятти будут внедряться технологии "Умного города". Однако важно выстроить работу таким образом, чтобы в регионе не только внедряли, но и производили комплектующие "умной инфраструктуры". Это даст региону дополнительный потенциал роста", — уверен Евгений Каганов.
Эксперт высоко оценил новый для региона формат стратегических сессий.
"Было очень интересно принять участие, порадовали очень содержательные доклады и конструктивное общение с коллегами. Такой формат расширяет кругозор и дает возможность поиска наиболее эффективных решений", — отметил он.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...