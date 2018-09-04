Жители Сергиевска приняли участие в "Яблочном фесте"

В Сергиевске впервые состоялся новый праздник, организованный ГК СИНКО совместно с администрацией Сергиевского района.

Масштабное мероприятие, проведенное для жителей районов, так называемой, северной зоны Самарской области было задумано для популяризации местной садоводческой продукции и знакомства с торговой маркой ЯФО, под которой группа компаний СИНКО производит ягоды, фрукты и овощи на прредприятии "Сургутское" в поселке Суходол.

Центральное место на экспозиции составили 17 поселений Сергиевского района, каждое из которых представило на суд и дегустацию жюри свои кулинарные изделия из яблок и ягод. Причем гостям предлагалась не только яблочные блюда, но и творческая презентация поселения. Действие оказалось чрезвычайно вкусным и необычным. В итоге жюри просто не смогло выделить самое вкусное угощение, зато наградило самых креативных, изобретательных и щедрых.

Буквально без передышки работали агрономы садоводческого хозяйства "Сургутское" на мастер-классах и консультациях (этот, казалось бы, неразвлекательный формат оказался чрезвычайно востребованным среди дачников и владельцев приусадебных участков). Люди подходили со своими вопросами, просили научить их грамотно обрезать и прививать деревья, советовались по сортам и уходу. Агрономы ответили на сотню вопросов, получили огромное количество благодарностей и положительных эмоций.

Творческая часть была насыщена концертами народных коллективов — как местных, так и соседних, а также выступлениями артистов из Самары. И, конечно, детская программа очаровала всех. Формат яблочных мастер-классов оказался совершенно новым и необычным для местных ребятишек. Яблочный карвинг, оригами, раскраски и даже 3D-моделирование — детская площадка не пустовала ни минуты.

По всеобщему признанию, фестиваль получился очень ярким, вкусным и полезным. В планах у компании СИНКО проводить его ежегодно, превратив в один из лучших межрайонных фестивалей.