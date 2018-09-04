Жители Сергиевска приняли участие в "Яблочном фесте"

В Сергиевске впервые состоялся новый праздник, организованный ГК СИНКО совместно с администрацией Сергиевского района.
Масштабное мероприятие, проведенное для жителей районов, так называемой, северной зоны Самарской области было задумано для популяризации местной садоводческой продукции и знакомства с торговой маркой ЯФО, под которой группа компаний СИНКО производит ягоды, фрукты и овощи на прредприятии "Сургутское" в поселке Суходол.
Центральное место на экспозиции составили 17 поселений Сергиевского района, каждое из которых представило на суд и дегустацию жюри свои кулинарные изделия из яблок и ягод. Причем гостям предлагалась не только яблочные блюда, но и творческая презентация поселения. Действие оказалось чрезвычайно вкусным и необычным. В итоге жюри просто не смогло выделить самое вкусное угощение, зато наградило самых креативных, изобретательных и щедрых.
Буквально без передышки работали агрономы садоводческого хозяйства "Сургутское" на мастер-классах и консультациях (этот, казалось бы, неразвлекательный формат оказался чрезвычайно востребованным среди дачников и владельцев приусадебных участков). Люди подходили со своими вопросами, просили научить их грамотно обрезать и прививать деревья, советовались по сортам и уходу. Агрономы ответили на сотню вопросов, получили огромное количество благодарностей и положительных эмоций.
Творческая часть была насыщена концертами народных коллективов — как местных, так и соседних, а также выступлениями артистов из Самары. И, конечно, детская программа очаровала всех. Формат яблочных мастер-классов оказался совершенно новым и необычным для местных ребятишек. Яблочный карвинг, оригами, раскраски и даже 3D-моделирование — детская площадка не пустовала ни минуты.
По всеобщему признанию, фестиваль получился очень ярким, вкусным и полезным. В планах у компании СИНКО проводить его ежегодно, превратив в один из лучших межрайонных фестивалей.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉