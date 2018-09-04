Самоходные опрыскиватели компании John Deere позволяют экономить деньги и время

Опрыскиватели John Deere рассчитаны на самых разных потребителей — от хозяйств, возделывающих культуры с многочисленными требованиями к технологии опрыскивания, до коммерческих подрядных компаний, интенсивно использующих опрыскиватели на больших площадях.

Точные решения GREENSTAR и интеллектуальные технологии, используемые компанией John Deere, стали стандартом и для производства самоходного опрыскивателя 4730.

Все начинается со связи между машиной и офисом посредством интегрированных компонентов John Deere для обработки и передачи информации. Система JDLink Access позволяет контролировать, где находятся машины, для чего они используются и насколько эффективно работают. Также можно оказывать удаленную поддержку операторам в процессе настройки или эксплуатации машин.

Каждый самоходный опрыскиватель оснащен дисплеем GreenStar GS 2630 — решением, позволяющим осуществлять настройку опрыскивателя и системы подачи раствора, а также контролировать все приложения систем точного земледелия, такие как автоматическое вождение и документирование.

Дисплей можно легко адаптировать в соответствии с потребностями пользователя. Полевые карты позволяют отображать информацию так, как желает водитель, а функции полевого документирования GS3 2630 — регистрировать данные о процессе внесения химикатов и удобрений. Например, информацию о продуктах и соотношении препаратов в растворе, скорость внесения, а также задаваемые пользователем сведения об операторе и машине. Встроенный разъем для подключения USB-накопителей позволяет с легкостью осуществлять обмен данными между опрыскивателем и настольным ПК.

Повышение производительности не заставит себя ждать и благодаря таким системам, как AutoTrac. Эта основанная на спутниковых технологиях система автоматического вождения ("ручное управление не требуется") уменьшает перекрытия до 90% — даже в темное время суток. Система SprayStar помогает быстро и легко выбрать оптимальные нормы внесения удобрения, так как использует записанные границы поля и даже сохраненные данные по урожайности за предыдущие годы.

Новейшие технологии John Deere Section Control и BoomTrac Pro позволят грамотно распределять поток дорогих химикатов. John Deere Section Control автоматически включает и выключает секции штанги. Система управления секциями Section Control уменьшает площадь перекрытий и пропусков, экономит химикаты, сокращает производственные расходы и бережет окружающую среду за счет автоматического включения и выключения секций штанги и главного клапана по мере необходимости или на участках, которые уже были обработаны. Система BoomTrac Pro снижает рабочую нагрузку оператора, автоматически удерживая штангу на требуемой высоте над культурой.

Рабочие характеристики опрыскивателя впечатляют. Благодаря высокому дорожному просвету в 1,52 м, доступному в стандартной конфигурации, это отличный выбор для внесения средств защиты растений и жидких удобрений при обработке высокостебельных культур и на поздних этапах вегетации с минимальным повреждением растений. Опциональный комплект позволит увеличить дорожный просвет до 1,92 м. Исключительные производительность, удобство и надежность для масштабных работ благодаря: двигателю PowerTech Plus объемом 6,8 л (180 кВт / 245 л. с), баку для раствора объемом 3028 л, штангам опрыскивателя с шириной захвата 27 или 30 м.

Опрыскиватель 4730 оснащен системой подачи раствора Solution Command. Это современная технология автоматического заполнения и промывки, которая позволяет экономить время, упрощая весь процесс.Управление системой подачи раствора можно осуществлять из кабины или на уровне земли посредством командного пульта на операторской станции.

Независимая подвеска колес с пневмоподушками, устанавливаемая на всех опрыскивателях серии 4730, обеспечивает плавный ход по полю. Во-первых, это дает возможность производить обработку неровных полей последовательно и точно, даже на высоких скоростях. Во-вторых, значительно повышает удобство, обеспечивая максимально эффективную работу оператора и предельную производительность машины.

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