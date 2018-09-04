В Сызрани вынесли приговор подполковнику, двум майорам и старшему лейтенанту

В Сызранском городском суде под председательством судьи Виктора Рудаева вынесли приговор бывшим сотрудникам Сызранского межрайонного отдела ФСКН: 41-летнему подполковнику Станиславу Шаповалову, 35-летнему майору Вячеславу Кринько, 34-летнему майору Дмитрию Чердакову и 36-летнему старшему лейтенанту Анатолию Литвину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, четверых офицеров обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, Чердакову были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), в незаконном обороте наркотиков (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 228.1 УКРФ) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), а Литвина обвиняли в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2013 г. старшие оперуполномоченные Дмитрий Чердаков, Вячеслав Кринько, Анатолий Литвин, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам Станислав Шаповалов, не получая указаний от руководителя Сызранского межрайонного отдела ФСКН, не имея оснований и без необходимых документов, решили наведаться в квартиру, где могли находиться наркоманы.

Во время визита правоохранителей в жилище был хозяин квартиры и еще шесть человек, включая двух девушек. По версии следствия, когда оперативники постучали, дверь им открыли. В коридоре были четверо мужчин, Чердаков нанес одному из них удары по лицу. Затем оперативники велели всем лечь на пол. И хотя их требования выполнили, Чердаков поочередно бил по лицу хозяину квартиры и еще одного мужчину. Еще одного человека он бил руками и ногами, причинив ему полные поперечные переломы 9—10 левых ребер — средний вреду здоровью.

После этого Чердаков забежал в зал, где ударил ногой лежащего на полу мужчину. Тот получил травматический разрыв селезенки — тяжкий вред здоровью.

В это время трое коллег Чердакова оказывали моральное психологическое воздействие на потерпевших, а после без составления каких-либо документов начали проводить обыск.

В это время, по версии следствия, Литвинов забрал ноутбук хозяина квартиры стоимостью 12 тыс. руб. и его мобильник стоимостью 10 тыс. рублей.

Следующий зафиксированный в уголовном деле эпизод, по версии следствия, произошел уже после 5 апреля 2016 г., то есть после того как ФСКН была упразднена указом президента РФ, а ее полномочия переданы в МВД.

После службы в наркополиции, майор Чердаков устроился на работу участковым ОП № 32 МУ МВД России "Сызранское".

По версии следствия, в октябре 2016 г., чтобы повысить показатели эффективности работы, он раздобыл более 40 г марихуаны и договорился с одним из местных жителей, чтобы тот сбыл наркотик не знавшему ни о чем покупателю. Потом Чердаков как бы случайно задержал покупателя, изъял наркотик и оформил протокол. Майор представил дело так, будто задержанный собрал коноплю у дома № 5 по пр. Королева. И в отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

В марте 2017 г., когда фальсификацию раскрыли, уголовное дело покупателя прекратили за отсутствием состава преступления. А Чердакова обвинили и в незаконном обороте наркотиков и в превышении полномочий.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде, гособвинитель предложил исключить из обвинения Станислава Шаповалова, Вячеслава Кринько и Анатолия Литвина квалифицирующий признак "превышение должностных полномочий с применением насилия" то есть п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ. В итоге их обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Для Дмитрия Чердакова гособвинитель по совокупности наказаний просил 15 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

В итоге Чердакова признали виновным во всем, что ему вменяли, и назначили девять лет колонии строгого режима, также ему на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Кринько, Шаповалова и Литвина признали виновными только в превышении полномочий и приговорили каждого к полутора годам лишения свободы условно с двухгодичным исправительным сроком. Однако их освободили от ответственности по амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ, также с мужчин сняли судимость.

Помимо этого, суд по обвинению в грабеже оправдал Анатолия Литвина с формулировкой "за отсутствием состава преступления" и предоставил ему право на реабилитацию.

В Сызранском городском суде уточнили, что во время процесса экс-правоохранители вину не признавали. Приговор еще не вступил в силу, у сторон есть время его обжаловать.