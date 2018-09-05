16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В мультимедийном парке 7 сентября открывается выставка "Самарское дворянство в истории России" "Новое пространство" открыло межрегиональную выставку "Эволюция образа" В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи Появилась программа открытых лекций воркшопа #Самара_открытый город На "Самара Арене" откроют музей спорта

Музеи и выставки Культура

В мультимедийном парке 7 сентября открывается выставка "Самарское дворянство в истории России"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати

Мультимедийный парк "Россия - Моя история" приглашает в пятницу, 7 сентября, в 14:00 на открытие выставки, подготовленной совместно с Государственной архивной службой Самарской области - "Самарское дворянство в истории России".

Экспозиция рассказывает о вкладе выдающихся деятелей, причисленных к дворянскому сословию Самарской губернии, не только в развитие нашего родного края, но и в историю всего Российского государства.

Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 30 сентября. 

"…Здесь очень хорошо и значительно все… Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия… Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа," - из письма Льва Толстого Афанасию Фету.

В его записной книжке имелись также портреты башкир и наблюдения над их жизнью, картины природы Самарского края.

Толстые, Орловы-Давыдовы, Карамзины, Самарины, Аксаковы - уникальные документы и фотоматериалы, многие из которых впервые будут представлены широкой аудитории. К примеру, история рода Карамзиных - дворянская фамилия, внесенная во II, III и VI части родословных книг Симбирской, Курской, Нижегородской и Оренбургской губерний, с 1854 г. - в VI часть дворянской родословной книги Самарской губернии.

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) родился в Симбирской губернии. Обучался в частном пансионе в Симбирске и пансионе профессора И.М.Шадена в Москве. По настоянию отца поступил на службу в Преображенский гвардейский полк, но вскоре вышел в отставку. В 1789-1790 гг. предпринял поездку в Европу. Впечатления от нее послужили поводом к созданию "Писем русского путешественника", поставивших Карамзина в ряд первых русских литераторов. После возвращения из Европы Карамзин поселился в Москве, где издавал "Московский журнал" (1791-1792), журнал "Вестник Европы" (1802-1803), выпустил ряд сборников и альманахов.

В октябре 1803 г. Карамзин был назначен историографом для создания российской истории. Написанная им "История государства Российского" оказала значительное влияние на русскую историческую науку и литературу и стала одним из заметных культурных явлений не только всего XIX, но и XX века. На выставке представлен экспонат "Прошение Николая Михайловича Карамзина в Вотчинный департамент о представлении сведений о владениях его предков в Симбирском и Нижегородском уездах. Октябрь 1799 г.".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30