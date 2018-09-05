В мультимедийном парке 7 сентября открывается выставка "Самарское дворянство в истории России"

Мультимедийный парк "Россия - Моя история" приглашает в пятницу, 7 сентября, в 14:00 на открытие выставки, подготовленной совместно с Государственной архивной службой Самарской области - "Самарское дворянство в истории России".

Экспозиция рассказывает о вкладе выдающихся деятелей, причисленных к дворянскому сословию Самарской губернии, не только в развитие нашего родного края, но и в историю всего Российского государства.

Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 30 сентября.

"…Здесь очень хорошо и значительно все… Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия… Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа," - из письма Льва Толстого Афанасию Фету.

В его записной книжке имелись также портреты башкир и наблюдения над их жизнью, картины природы Самарского края.

Толстые, Орловы-Давыдовы, Карамзины, Самарины, Аксаковы - уникальные документы и фотоматериалы, многие из которых впервые будут представлены широкой аудитории. К примеру, история рода Карамзиных - дворянская фамилия, внесенная во II, III и VI части родословных книг Симбирской, Курской, Нижегородской и Оренбургской губерний, с 1854 г. - в VI часть дворянской родословной книги Самарской губернии.

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) родился в Симбирской губернии. Обучался в частном пансионе в Симбирске и пансионе профессора И.М.Шадена в Москве. По настоянию отца поступил на службу в Преображенский гвардейский полк, но вскоре вышел в отставку. В 1789-1790 гг. предпринял поездку в Европу. Впечатления от нее послужили поводом к созданию "Писем русского путешественника", поставивших Карамзина в ряд первых русских литераторов. После возвращения из Европы Карамзин поселился в Москве, где издавал "Московский журнал" (1791-1792), журнал "Вестник Европы" (1802-1803), выпустил ряд сборников и альманахов.

В октябре 1803 г. Карамзин был назначен историографом для создания российской истории. Написанная им "История государства Российского" оказала значительное влияние на русскую историческую науку и литературу и стала одним из заметных культурных явлений не только всего XIX, но и XX века. На выставке представлен экспонат "Прошение Николая Михайловича Карамзина в Вотчинный департамент о представлении сведений о владениях его предков в Симбирском и Нижегородском уездах. Октябрь 1799 г.".