Жители трех домов протестуют против строительства дома на ул. Максима Горького

На встрече Александра Хинштейна с избирателями 4 сентября жители трех домов по ул. Максима Горького рядом с ТЦ "Кубатура" пожаловались на начинающееся строительство семиэтажного дома на территории бывшей автостоянки рядом с дорогой.

По мнению жителей, разрешительная документация оформлена неправильно и должна быть аннулирована. В противном случае они заявили о готовности устроить акции протеста и даже перекрыть ряд улиц города.

"По новым правилам застройки и землепользования предельная высота строительства в этой зоне установлена в 12 метров, а дом собираются строить 24-метровый. Более того, в разрешении на строительство даже не указана высотность здания, а это прямое нарушение. Кроме того, застройщик в качестве места для парковки обозначил просто на улице, в местах общего пользования, а в нашем микрорайоне очень высокая плотность застройки, и так развернуться негде", — рассказал представитель инициативной группы жителей Дмитрий Славецкий.

Он пояснил, что жильцы уже подали заявление в прокуратуру и иск в суд, однако судебное разбирательство затягивается.

"У нас есть письмо главы Самары Елены Лапушкиной в министерство строительства с требованием аннулировать разрешение на строительство из-за нарушения предельной высотности. Однако суд отказал нам в обеспечительных мерах, и сейчас застройщик ведет строительство и привлекает новых дольщиков", — сказал он. Другие представители инициативной группы отметили, что новое строительство на этом участке может быть опасно из-за карстовых пустот в почве (уже были прецеденты просадок в грунте) и рассказали, что за полгода строительных работ один из домов якобы "съехал" вниз к Волге на полметра.

В СК "Град", которая ведет строительство, пояснили, что эти опасения беспочвенны.

"Перед началом работ мы общались с архитектором, проектировавшим тот самый дом, жители которого сегодня выступают против нового строительства. В официальном письме он сообщил нам, что возведение нового дома только улучшит устойчивость всех примыкающих зданий и сооружений. В общем-то, вся первая линия волжской набережной, кроме этого участка, уже давно застроена. А управление охраны культурного наследия официально уведомило нас, что предлагаемое проектное решение не противоречит требованиям регламента этой зоны застройки. Важно отметить, что здание будет расположено на склоне, предусмотрена подземная парковка и магазины в цокольном этаже. Таким образом, над землей будет возвышаться только пять этажей. Мы сами жители этого города, мы тут родились и живем и всегда бережно относимся к его архитектурному облику. Фасад дом навеян уникальными фасадами современных зданий, возводимых в старой части итальянского города Болонья, и, несомненно, станет украшением набережной. Компания Град рада, что на эту проблему обратили внимание и Александр Хинштейн и Дмитрий Азаров. Мы очень надеемся, что эта ситуация будет рассматриваться с точки зрения закона и здравого смысла. Тем более что в доме уже есть дольщики, которые заплатили за свои квартиры", — прокомментировал застройщик.

Александр Хинштейн пообещал, что обязательно побывает на месте с представителями областных и городских властей и лично проанализирует ситуацию.

"Пока у меня была информация, что строительство ведется в рамках предельно допустимых параметров, но если это не так, то будем решать проблему. В любом случае жители могут быть уверены, что представители власти слышат их опасения и будут разбираться в ситуации", — подчеркнул он.