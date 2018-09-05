Росавтодор одобрил заявку по строительству моста через Климовку

Федеральное дорожное агентство рассмотрело концессионный проект Самарской области "Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом Тольятти и выходом на автодорогу М-5 "Урал", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Заявка главы региона Дмитрия Азарова на участие в отборе проектов по строительству или реконструкции автомобильных дорог и предоставления субъекту иных межбюджетных трансфертов одобрена и направлена для дальнейшего рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве транспорта Российской Федерации.

"Реализация проекта обеспечит снятие инфраструктурных ограничений для дальнейшего ускоренного развития Самарско-Тольяттинской агломерации и повысит пропускную способность трассы М-5 "Урал", — подчеркнул заместитель главы Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Как отмечают в Росавтодоре, задействование транзитного потенциала Самарской области в трансконтинентальном проекте "Европа — Западный Китай" даст огромный мультипликативный эффект с точки зрения создания конкурентоспособного на мировом рынке центра опережающего развития и станет мощным стимулом для развития экономического пространства Приволжского федерального округа и России в целом. Строительство моста через Волгу в обход Тольятти имеет важное значение для Самарской области. Появление альтернативного маршрута снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие города Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких значимых для региона объектов, как особая экономическая зона, технопарк "Жигулевская долина", ОАО "АвтоВАЗ".

Напомним, что строительство мостового перехода через Волгу стал одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая состоялась сегодня в Москве.

Проект строительства на территории Самарской области станет частью международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай". Общая протяженность новой трассы 1-й технической категории составит 97 км, из которых 3,7 км — мостовой переход через реку Волга в районе села Климовка.

В настоящее время на проектную документацию строительства первого этапа мостового перехода протяженностью 11,1 км получено положительное заключение Главгосэкспертизы, ведется разработка проектов 2-го и 3-го этапов строительства данного маршрута.

Также завершена разработка проекта планировки территории на полное развитие общей протяженностью 97 км, ведется процедура резервирования земельных участков.