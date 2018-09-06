В регионе реанимируют кластер стройматериалов

По личному поручению главы региона Дмитрия Азарова возобновляется активная работа по реализации государственной программы "Развитие кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области" до 2020 года".
Об этом сообщает региональное министерство строительства.
Напомним, программа была утверждена постановлением правительства Самарской области, которое вступило в силу в 2016 году. Однако, как уточняет минстрой, из-за сложных социально-экономических условий в 2017 г. ее реализация была приостановлена.
В 2018 г. предусмотрены средства регионального бюджета на научно-исследовательскую работу по формированию правовых и экономических конструкций организации и ведению системы корреляции спроса застройщиков и предложения производителей стройматериалов, а также на внедрение опционной системы заказа поставок строительных материалов по заявкам застройщиков.
Общая концепция программы обсуждается с научным сообществом и общественностью. Первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил, что ведомство направило концепцию программы в академию строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета.
"Концепция будет обсуждаться с научным сообществом, преподавателями вуза, архитектурным и строительным сообществом. Надеюсь, что впоследствии это окажет эффективную помощь в реализации ключевых аспектов мероприятий программы", — пояснил он.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.