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Экономическая политика Экономика и бизнес

В регионе реанимируют кластер стройматериалов

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По личному поручению главы региона Дмитрия Азарова возобновляется активная работа по реализации государственной программы "Развитие кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области" до 2020 года".

Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Напомним, программа была утверждена постановлением правительства Самарской области, которое вступило в силу в 2016 году. Однако, как уточняет минстрой, из-за сложных социально-экономических условий в 2017 г. ее реализация была приостановлена.

В 2018 г. предусмотрены средства регионального бюджета на научно-исследовательскую работу по формированию правовых и экономических конструкций организации и ведению системы корреляции спроса застройщиков и предложения производителей стройматериалов, а также на внедрение опционной системы заказа поставок строительных материалов по заявкам застройщиков.

Общая концепция программы обсуждается с научным сообществом и общественностью. Первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил, что ведомство направило концепцию программы в академию строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета.

"Концепция будет обсуждаться с научным сообществом, преподавателями вуза, архитектурным и строительным сообществом. Надеюсь, что впоследствии это окажет эффективную помощь в реализации ключевых аспектов мероприятий программы", — пояснил он.

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