Несостоявшегося застройщика на ул. Солнечной, 51А оштрафовали на 1,4 млн рублей

Котлован на ул. Солнечной, 51А в Самаре засыпан, а земельный участок приведен в первоначальное состояние, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по области.
Напомним, с 2014 г. на ул. Солнечной (площадка, прилегающая к детскому саду) ООО "Самарский монолит" начало возведение 16-этажного дома. Против строительства выступили жители близлежащих домов. В 2015 г. в самарский суд обратилась прокуратура с требованием отменить разрешение на строительство от 12 ноября 2014 года. В марте прошлого года Ленинский районный суд встал на сторону надзорного ведомства, а в июне областной суд отклонил апелляцию "Самарского монолита" и обязал организацию привести земельный участок в первоначальное состояние.
Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство в отношении данной компании, в связи с тем, что она уклонялась от исполнения решения суда. В результате организация была привлечена к административной ответственности более 20 раз на общую сумму в 1,41 млн рублей.
В итоге все же котлован был засыпан, земельный участок приведен в первоначальное состояние. Для засыпки котлована должнику потребовалось около 10 тыс. куб. м земли. Площадь спорного земельного участка составила свыше 2 тыс. кв. метров.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))