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Строительство Строительство и недвижимость

Несостоявшегося застройщика на ул. Солнечной, 51А оштрафовали на 1,4 млн рублей

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Котлован на ул. Солнечной, 51А в Самаре засыпан, а земельный участок приведен в первоначальное состояние, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по области.

Напомним, с 2014 г. на ул. Солнечной (площадка, прилегающая к детскому саду) ООО "Самарский монолит" начало возведение 16-этажного дома. Против строительства выступили жители близлежащих домов. В 2015 г. в самарский суд обратилась прокуратура с требованием отменить разрешение на строительство от 12 ноября 2014 года. В марте прошлого года Ленинский районный суд встал на сторону надзорного ведомства, а в июне областной суд отклонил апелляцию "Самарского монолита" и обязал организацию привести земельный участок в первоначальное состояние.

Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство в отношении данной компании, в связи с тем, что она уклонялась от исполнения решения суда. В результате организация была привлечена к административной ответственности более 20 раз на общую сумму в 1,41 млн рублей.

В итоге все же котлован был засыпан, земельный участок приведен в первоначальное состояние. Для засыпки котлована должнику потребовалось около 10 тыс. куб. м земли. Площадь спорного земельного участка составила свыше 2 тыс. кв. метров.

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