Самарский "Больверк" за 1 млрд руб. займется берегоукреплением Байкала

Самарская компания "Больверк" выиграла аукцион на берегоукрепление озера Байкал в поселке Листвянка Иркутской области, предложив стоимость работ в сумме 1,03 млрд руб., пишет ircity.ru.

Изначально планировалось отыграть аукцион в начале июля, но затем дату несколько раз переносили. В августе были подведены итоги, которые затем через три дня отменили. Причина не указывается.

На аукцион было подано три заявки. После рассмотрения первых частей заявок участников осталось два. Еще одна компания — ООО "АСМ" — предложила цену контракта в 1,04 млрд рублей, что на 9% ниже начального параметра. Самарская компания снизила начальную цену на 9,5% и победила.

Источниками финансирования являются субсидии областного бюджета и средства района. Подрядчик должен будет построить объект протяженностью почти 2,4 км, высота железобетонной стенки — 5,52 метра. Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Больверк" зарегистрировано в октябре 2008 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем общества является Станислав Лобань, СМИ называют компанию близкой семье бывшего главы Сергиевского района Самарской области Анатолия Шипицина.