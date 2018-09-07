16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Больверк" за 1 млрд руб. займется берегоукреплением Байкала Несостоявшегося застройщика на ул. Солнечной, 51а оштрафовали на 1,4 млн рублей Облминстрой расторг договор с СОФЖИ на застройку территории бывшего военгородка №3 Жители трех домов протестуют против строительства дома на ул. Максима Горького Доля земельных участков с установленными границами превысила 67% площади региона

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский "Больверк" за 1 млрд руб. займется берегоукреплением Байкала

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 38
Версия для печати

Самарская компания "Больверк" выиграла аукцион на берегоукрепление озера Байкал в поселке Листвянка Иркутской области, предложив стоимость работ в сумме 1,03 млрд руб., пишет ircity.ru.

Изначально планировалось отыграть аукцион в начале июля, но затем дату несколько раз переносили. В августе были подведены итоги, которые затем через три дня отменили. Причина не указывается.

На аукцион было подано три заявки. После рассмотрения первых частей заявок участников осталось два. Еще одна компания — ООО "АСМ" — предложила цену контракта в 1,04 млрд рублей, что на 9% ниже начального параметра. Самарская компания снизила начальную цену на 9,5% и победила.

Источниками финансирования являются субсидии областного бюджета и средства района. Подрядчик должен будет построить объект протяженностью почти 2,4 км, высота железобетонной стенки — 5,52 метра. Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Больверк" зарегистрировано в октябре 2008 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем общества является Станислав Лобань, СМИ называют компанию близкой семье бывшего главы Сергиевского района Самарской области Анатолия Шипицина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2018 12:17 Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект

Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30