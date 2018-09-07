Самарский "Больверк" за 1 млрд руб. займется берегоукреплением Байкала

Самарская компания "Больверк" выиграла аукцион на берегоукрепление озера Байкал в поселке Листвянка Иркутской области, предложив стоимость работ в сумме 1,03 млрд руб., пишет ircity.ru.
Изначально планировалось отыграть аукцион в начале июля, но затем дату несколько раз переносили. В августе были подведены итоги, которые затем через три дня отменили. Причина не указывается.
На аукцион было подано три заявки. После рассмотрения первых частей заявок участников осталось два. Еще одна компания — ООО "АСМ" — предложила цену контракта в 1,04 млрд рублей, что на 9% ниже начального параметра. Самарская компания снизила начальную цену на 9,5% и победила.
Источниками финансирования являются субсидии областного бюджета и средства района. Подрядчик должен будет построить объект протяженностью почти 2,4 км, высота железобетонной стенки — 5,52 метра. Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Больверк" зарегистрировано в октябре 2008 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем общества является Станислав Лобань, СМИ называют компанию близкой семье бывшего главы Сергиевского района Самарской области Анатолия Шипицина.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.