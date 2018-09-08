В Самаре открылся международный саммит инвесторов Volga Angels

В Самаре 7 сентября начал работу международный саммит инвесторов ранних стадий Volga Angels. Это крупнейшая в стране встреча зарубежных и российских бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий. Саммит включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).

Организатор мероприятия — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. Саммит проводится при поддержке правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets.

Мероприятие проходит в загородном комплексе "Русская охота" с 7 по 9 сентября. Международный саммит объединил более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США.

В рамках программы проходят пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. В ходе рабочей программы ведущие игроки венчурного рынка обсуждают главные вопросы и тренды отрасли. Для дебютантов — это возможность получить практические навыки инвестирования на ранних стадиях, а также возможность в перспективе соинвестировать с профессионалами.

Как отметил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, на сегодняшний день этот форум — единственная площадка в Российской Федерации, которая позволяет организовать общение в рамках Европейской ассоциации бизнес-ангелов.

"Организаторы пригласили сюда инвесторов более чем из 20 стран, и огромное количество стартапов, которые формируют здесь деловые контакты, — подчеркнул он. — Это мощный стимул для наших ученых, для молодых ребят, которые имеют идеи, но не всегда могут их реализовать, потому что им не хватает опыта и ресурсов. Соединение их идей и интересов крупнейших венчурных предпринимателей создает очень мощный синергетический эффект, который двигает вперед экономику региона, стимулирует активность наших молодых предпринимателей. Все это приносит для региона дополнительные налоги, дополнительные рабочие места и позволяет нам оставаться лидерами в этой сфере", — заключил Виктор Кудряшов.

Основатель YellowRockets Сергей Богданов сообщил, что Volga Angels — это единственное мероприятие в России, которое внесено в календарь Европейской ассоциации бизнес-ангелов.

"Для того чтобы помогать стартапам из России выходить на глобальные рынки, мы должны находиться внутри общего венчурного сообщества, должны иметь партнеров и контакты в различных странах Европы, Азии и Америки, — отметил он. — К нам приехали ведущие бизнес-ангелы со всего мира — из Франции, Великобритании, Швейцарии, Мексики — уровень спикеров форума очень высокий. Очень важно, что в рамках этого саммита мы обучаем наших бизнес-ангелов и надеемся, что в Самарской области появится больше инвесторов, которые инвестируют на ранних стадиях".

В рамках форума было подписано соглашение между World Business Angels Investment Forum (WBAF) и венчурным фондом Самарской области. Как пояснил президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов Виталий Полехин, WBAF — это международная организация, которая занимается мерами поддержки бизнес-ангельских инвестиций на ранних стадиях.

"Это соглашение позволит наладить сотрудничество и принести больше инвестиции в регион, — отметил Виталий Полехин. — Кроме того, иностранный инвестор — это не просто деньги, это возможность выходить на зарубежные рынки. Имея иностранного инвестора в своем проекте, стартапер получает возможность выхода на международный рынок и поддержку в продвижении своего продукта".

По мнению президента Национальной ассоциации бизнес-ангелов, подписанное соглашение позволит проектам развиваться лучше не только в регионе, но и на федеральном, а также на глобальном уровне.

"Иностранные инвесторы далеки от политики, это люди, которые думают о возможностях. В Самарской области есть большое количество недооцененных проектов, которые имеют огромный потенциал", — подчеркнул он.