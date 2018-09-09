На молодежном УИКе раздавали подарки и вели трансляцию в Instagram

В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Свое волеизъявление демонстрируют и жители Самарского региона. Особая атмосфера царит на УИК 3045, где работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области.
"На нашем участке трудятся молодые люди от 20 до 28 лет. Большая часть из них — это студенты Самарского университета юридического факультета", — рассказал председатель участка Валентин Сульянов.
Молодой человек работает на ПАО "Кузнецов" слесарем-сборщиком ракетных двигателей. Он как и другие члены УИК прошел обучение у специалистов областной и территориальный избирательных комиссий.
К избирательному процессу молодежь подошла креативно. Члены комиссии встречали людей в фирменных майках с надписью "Самый молодой в России" и вели непрерывную трансляцию голосования в Instagram.
Кроме того, участок украсили школьные рисунки на избирательную тематику, голосующим раздавали воздушные шары с символикой выборов, а на выходе посетителей участка ждал настоящий электоральный экзамен. Ответив на вопросы о выборах, голосующие получали обложки на паспорт и наборы стикеров.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...