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Выборы Власть и политика

На молодежном УИКе раздавали подарки и вели трансляцию в Instagram

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Свое волеизъявление демонстрируют и жители Самарского региона. Особая атмосфера царит на УИК 3045, где работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области.

На молодежном УИКе раздавали подарки и вели трансляцию в Instagram На молодежном УИКе раздавали подарки и вели трансляцию в Instagram
Фото: Владимир Котмишев

"На нашем участке трудятся молодые люди от 20 до 28 лет. Большая часть из них — это студенты Самарского университета юридического факультета", — рассказал председатель участка Валентин Сульянов.

Молодой человек работает на ПАО "Кузнецов" слесарем-сборщиком ракетных двигателей. Он как и другие члены УИК прошел обучение у специалистов областной и территориальный избирательных комиссий. 

К избирательному процессу молодежь подошла креативно. Члены комиссии встречали людей в фирменных майках с надписью "Самый молодой в России" и вели непрерывную трансляцию голосования в Instagram.

Кроме того, участок украсили школьные рисунки на избирательную тематику, голосующим раздавали воздушные шары с символикой выборов, а на выходе посетителей участка ждал настоящий электоральный экзамен. Ответив на вопросы о выборах, голосующие получали обложки на паспорт и наборы стикеров.    

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