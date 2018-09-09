В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Свое волеизъявление демонстрируют и жители Самарского региона. Особая атмосфера царит на УИК 3045, где работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области.

На молодежном УИКе раздавали подарки и вели трансляцию в Instagram

"На нашем участке трудятся молодые люди от 20 до 28 лет. Большая часть из них — это студенты Самарского университета юридического факультета", — рассказал председатель участка Валентин Сульянов.

Молодой человек работает на ПАО "Кузнецов" слесарем-сборщиком ракетных двигателей. Он как и другие члены УИК прошел обучение у специалистов областной и территориальный избирательных комиссий.

К избирательному процессу молодежь подошла креативно. Члены комиссии встречали людей в фирменных майках с надписью "Самый молодой в России" и вели непрерывную трансляцию голосования в Instagram.

Кроме того, участок украсили школьные рисунки на избирательную тематику, голосующим раздавали воздушные шары с символикой выборов, а на выходе посетителей участка ждал настоящий электоральный экзамен. Ответив на вопросы о выборах, голосующие получали обложки на паспорт и наборы стикеров.