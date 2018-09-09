По данным exit poll Дмитрий Азаров набирает 75% голосов

В воскресенье, 9 сентября, в 20:00 в Самарской области закрылись избирательные участки. Жители региона в единый день голосования выбирали губернатора, в Тольятти и Сызрани прошли выборы в городскую думу, а в 158 избирательном округе — выборы в Государственную думу РФ.
По данным exit poll (независимый опрос на выходе с избирательных участков), убедительную победу на всех уровнях одержали представители "Единой России". Несмотря на жёсткую критику оппозиции, согласно социологическим опросам, Дмитрий Азаров в борьбе за пост главы региона заручился поддержкой 75% избирателей, Александр Хинштейн, баллотирующийся в Госдуму, набрал более 65% голосов в 158 округе.
"Единая Россия" получила уверенное большинство голосов на выборах в городские думы городов Тольятти и Сызрань как по одномандатным округам, так и по партийному списку. Туда прошли также представители всех парламентских партий.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...