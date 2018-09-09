По данным exit poll Дмитрий Азаров набирает 75% голосов

В воскресенье, 9 сентября, в 20:00 в Самарской области закрылись избирательные участки. Жители региона в единый день голосования выбирали губернатора, в Тольятти и Сызрани прошли выборы в городскую думу, а в 158 избирательном округе — выборы в Государственную думу РФ.

По данным exit poll (независимый опрос на выходе с избирательных участков), убедительную победу на всех уровнях одержали представители "Единой России". Несмотря на жёсткую критику оппозиции, согласно социологическим опросам, Дмитрий Азаров в борьбе за пост главы региона заручился поддержкой 75% избирателей, Александр Хинштейн, баллотирующийся в Госдуму, набрал более 65% голосов в 158 округе.

"Единая Россия" получила уверенное большинство голосов на выборах в городские думы городов Тольятти и Сызрань как по одномандатным округам, так и по партийному списку. Туда прошли также представители всех парламентских партий.