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Константин Калачев: "Явка в Самарской области выглядит убедительно" Ирина Цветкова: "Мне было интересно следить за ходом избирательной кампании" Михаил Леонов: "Это действительно честные и открытые выборы" По данным exit poll Дмитрий Азаров набирает 75% голосов В регионе закрылись избирательные участки

Выборы Власть и политика

По данным exit poll Дмитрий Азаров набирает 75% голосов

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в 20:00 в Самарской области закрылись избирательные участки. Жители региона в единый день голосования выбирали губернатора, в Тольятти и Сызрани прошли выборы в городскую думу, а в 158 избирательном округе — выборы в Государственную думу РФ.

По данным exit poll (независимый опрос на выходе с избирательных участков), убедительную победу на всех уровнях одержали представители "Единой России". Несмотря на жёсткую критику оппозиции, согласно социологическим опросам, Дмитрий Азаров в борьбе за пост главы региона заручился поддержкой 75% избирателей, Александр Хинштейн, баллотирующийся в Госдуму, набрал более 65% голосов в 158 округе.

"Единая Россия" получила уверенное большинство голосов на выборах в городские думы городов Тольятти и Сызрань как по одномандатным округам, так и по партийному списку. Туда прошли также представители всех парламентских партий.

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весенний?

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А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

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