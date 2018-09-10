Виктор Сазонов: "Я голосовал за дальнейшее развитие нашего региона"

Свой гражданский долг 9 сентября в единый день голосования председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов выполнил в самарском онкоцентре, где проходит курс лечения.
"Я голосовал за дальнейшее развитие нашего региона. При той поддержке, которую оказал президент России Владимир Владимирович Путин Самарской области, уверен, что все задачи мы решим", — подчеркнул Виктор Сазонов.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...