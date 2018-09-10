Виктор Сазонов: "Я голосовал за дальнейшее развитие нашего региона"

Свой гражданский долг 9 сентября в единый день голосования председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов выполнил в самарском онкоцентре, где проходит курс лечения.

"Я голосовал за дальнейшее развитие нашего региона. При той поддержке, которую оказал президент России Владимир Владимирович Путин Самарской области, уверен, что все задачи мы решим", — подчеркнул Виктор Сазонов.