Минобороны взыскал с завода "Авиакор" 2,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Министерства обороны РФ к ОАО "Авиакор-авиационный завод" о взыскании с того 2,2 млрд руб. "неотработанного аванса".

Задолженность возникла в рамках исполнения госконтракта, заключенного в 2011 году.

Согласно годовому отчету завода за 2011 г., речь о контракте на производство самолетов Ан-140.

Примечательно, что в заявлении о взыскании с ОАО "Авиакор-авиационный завод" 2,2 млрд руб. Минобороны также требовало расторгнуть этот контракт. Суд с требованиями согласился.

Причины возникновения задолженности в КАД ВАС не уточняются. Но в отчете завода "Авиакор" по итогам деятельности за 2016 г. говорилось о наличии по состоянию на 31 декабря 2016 г. "аванса Министерства обороны РФ по невыполненному контракту" на сумму 2,214 млрд руб., а также уточнялось, что он "может быть классифицирован как просроченная задолженность".

Напомним, на рассмотрении арбитража в настоящее время находится еще одно заявление Минобороны РФ к заводу "Авиакор" - о взыскании 928,5 млн рублей. Производство по нему приостановлено до вступления в силу решения по делу на 2,2 млрд рублей.

Требование на 928,5 млн руб. включает в себя 152,8 млн штрафа и 775,6 млн "процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом". Задолженность, согласно материалам КАД ВАС, возникла в рамках исполнения того же госконтракта от 2011 года, который фигурирует и в деле на 2,2 млрд рублей.