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Нефтехимия ТЭК

На здании новокуйбышевской школы №19 установили мемориальную доску Анне Федотовой

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале сентября на здании новокуйбышевской школы №19 была торжественно открыта мемориальная доска Герою Социалистического труда, Почетному гражданину Новокуйбышевска Анне Сергеевне Федотовой.

Фото: предоставлено АО "ННК"

С ее именем связана целая эпоха в истории становления нефтехимического производства не только Новокуйбышевска, но и всей страны. С 1930 года Федотова возглавляла промышленные предприятия СССР, а в тяжелые годы послевоенной разрухи активно участвовала в восстановлении химической отрасли страны. В 1950-х годах Анна Сергеевна была первым директором Куйбышевского завода синтетического спирта, ныне производственные площадки этого предприятия входят в состав АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть".

Установка памятной доски на фасаде именно этого образовательного учреждения не случайна. По инициативе учащихся и педагогического коллектива, а также при поддержке АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" в 2018 году школе №19 присвоено имя Анны Сергеевны Федотовой.

"Отрадно, что сегодня мы вспоминаем имя этой великой личности, которая стояла у истоков строительства первых крупнейших нефтехимических предприятий на Волге, - сказала на открытии мемориальной доски руководитель администрации генерального директора Новокуйбышевской нефтехимической компании Юлия Меркулова. - Школа №19 может служить примером бережного отношения к истории родного края, и с честью носить имя Анны Федотовой".

Добавим, что в 2017 году Новокуйбышевская нефтехимическая компания отметила 60-летнюю годовщину с начала производственной деятельности. Центральным событием праздничных мероприятий стало открытие памятника А.С.Федотовой в сквере имени Д.И.Менделеева Новокуйбышевска.

Анна Сергеевна Федотова родилась 20 февраля 1900 года в станице Урюпинской (ныне город Урюпинск Волгоградской области). Участница Гражданской войны. Свою трудовую биографию начинала чернорабочей на строительстве военного лагеря. В 1923 году с отличием окончила рабфак имени Плеханова.

В 1930-1932 гг. - директор московского завода "Клейтук", откуда была направлена на учебу в Промышленную академию. В 1937 году после окончания химического факультета Промышленной академии назначена директором завода по производству пластмасс и одновременно директором НИИ резиновой промышленности.

В 1942 году - референт Народного комиссара резиновой промышленности СССР Т.Б.Митрохина. В 1942-1944 гг. - директор завода по ремонту радиотехнических изделий, директор завода №145 Наркомата резиновой промышленности СССР.

С сентября 1944 года по февраль 1950 года - на руководящих должностях завода "Каучук". Активно участвовала в послевоенном восстановлении химической отрасли СССР.

В 1960 году А.С.Федотовой присвоено звание "Герой Социалистического Труда".

С 1961 года жила и работала в Москве, где вышла на заслуженный отдых.

Умерла в 1987 году, похоронена в Москве на Кунцевском кладбище.

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