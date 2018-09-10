На здании новокуйбышевской школы №19 установили мемориальную доску Анне Федотовой

В начале сентября на здании новокуйбышевской школы №19 была торжественно открыта мемориальная доска Герою Социалистического труда, Почетному гражданину Новокуйбышевска Анне Сергеевне Федотовой.

С ее именем связана целая эпоха в истории становления нефтехимического производства не только Новокуйбышевска, но и всей страны. С 1930 года Федотова возглавляла промышленные предприятия СССР, а в тяжелые годы послевоенной разрухи активно участвовала в восстановлении химической отрасли страны. В 1950-х годах Анна Сергеевна была первым директором Куйбышевского завода синтетического спирта, ныне производственные площадки этого предприятия входят в состав АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть".

Установка памятной доски на фасаде именно этого образовательного учреждения не случайна. По инициативе учащихся и педагогического коллектива, а также при поддержке АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" в 2018 году школе №19 присвоено имя Анны Сергеевны Федотовой.

"Отрадно, что сегодня мы вспоминаем имя этой великой личности, которая стояла у истоков строительства первых крупнейших нефтехимических предприятий на Волге, - сказала на открытии мемориальной доски руководитель администрации генерального директора Новокуйбышевской нефтехимической компании Юлия Меркулова. - Школа №19 может служить примером бережного отношения к истории родного края, и с честью носить имя Анны Федотовой".

Добавим, что в 2017 году Новокуйбышевская нефтехимическая компания отметила 60-летнюю годовщину с начала производственной деятельности. Центральным событием праздничных мероприятий стало открытие памятника А.С.Федотовой в сквере имени Д.И.Менделеева Новокуйбышевска.