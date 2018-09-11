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Транспорт Транспорт и связь

В Похвистневском районе капитально отремонтируют два моста

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Похвистневского района подвела итоги аукциона на разработку проектной документации реконструкции моста через реку Толкайку на автомобильной дороге "Самара - Бугуруслан" - Яблоня.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт заключат с ООО Проектно-изыскательский институт железнодорожного строительства "Желдоризыскания", его стоимость составила 2,65 млн рублей. Работы подрядчику необходимо выполнить к декабрю 2018 года.

Также на днях районная администрация подведет итоги торгов на разработку проектной документации реконструкции моста через реку Малый Кинель на автомобильной дороге "Самара - Бугуруслан" - Яблоня.

Стоимость контракта - 4,9 млн руб., проект также должен быть готов к началу декабря.

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Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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