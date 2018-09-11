В Похвистневском районе капитально отремонтируют два моста

Администрация Похвистневского района подвела итоги аукциона на разработку проектной документации реконструкции моста через реку Толкайку на автомобильной дороге "Самара - Бугуруслан" - Яблоня.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт заключат с ООО Проектно-изыскательский институт железнодорожного строительства "Желдоризыскания", его стоимость составила 2,65 млн рублей. Работы подрядчику необходимо выполнить к декабрю 2018 года.

Также на днях районная администрация подведет итоги торгов на разработку проектной документации реконструкции моста через реку Малый Кинель на автомобильной дороге "Самара - Бугуруслан" - Яблоня.

Стоимость контракта - 4,9 млн руб., проект также должен быть готов к началу декабря.