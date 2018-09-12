"Авиаагрегат" сертифицировал аппарат для смягчения ударов и рывков на сцепке вагонов-цистерн

Самарское предприятие "Авиаагрегат", входящее в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех, завершило работы по сертификации нового унифицированного эластомерного поглощающего аппарата АПЭ-120-А.500, который позволит значительно повысить безопасность железнодорожных перевозок в России.

Как сообщает сайт Ростеха, аппарат предназначен для смягчения ударов и рывков и, как следствие, эффективной защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1520 мм. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54749-2011 агрегатом АПЭ-120-А.500 оснащаются цистерны, перевозящие ценные, опасные и особо опасные грузы: газопродукты, химические щелочи, реагенты-кислоты.

В результате проведенных сертификационных испытаний "Авиаагрегат" получил сертификат соответствия на установочную партию нового АПЭ-120-А.500.

"Унифицированный эластомерный поглощающий аппарат, созданный на предприятии "Технодинамики", — это качественно новый подход к безопасности железнодорожных перевозок, — отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. — В условиях растущего грузопотока транспортировке цистерн с опасными и особо опасными грузами уделяется большое внимание. Новый аппарат позволит обеспечить безопасность таких перевозок даже в условиях низких температур".

Унифицированные поглощающие аппараты разработаны с применением современных технологических процессов, а также с учетом опыта изготовления и эксплуатации ранее созданных на предприятии агрегатов — АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-И.500.

Новые изделия, созданные с использованием вязкоупругой силиконовой композиции, обладают повышенной энергоемкостью до 200 кДж и выдерживают удары при столкновениях/соударениях вагонов-цистерн с силой, в два раза превышающей силу ударов отбойных молотов (до 100 кДж).

Конкурентными преимуществами АПЭ-120-А.500 по сравнению с аналогами, имеющимися в настоящее время на рынке, являются повышенная энергоемкость, плавность хода, обусловленная наличием в конструкции жидкости рабочего тела, а также высокая надежность в условиях пониженной температуры.