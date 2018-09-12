"Авиаагрегат" сертифицировал аппарат для смягчения ударов и рывков на сцепке вагонов-цистерн

Самарское предприятие "Авиаагрегат", входящее в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех, завершило работы по сертификации нового унифицированного эластомерного поглощающего аппарата АПЭ-120-А.500, который позволит значительно повысить безопасность железнодорожных перевозок в России.
Как сообщает сайт Ростеха, аппарат предназначен для смягчения ударов и рывков и, как следствие, эффективной защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1520 мм. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54749-2011 агрегатом АПЭ-120-А.500 оснащаются цистерны, перевозящие ценные, опасные и особо опасные грузы: газопродукты, химические щелочи, реагенты-кислоты.
В результате проведенных сертификационных испытаний "Авиаагрегат" получил сертификат соответствия на установочную партию нового АПЭ-120-А.500.
"Унифицированный эластомерный поглощающий аппарат, созданный на предприятии "Технодинамики", — это качественно новый подход к безопасности железнодорожных перевозок, — отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. — В условиях растущего грузопотока транспортировке цистерн с опасными и особо опасными грузами уделяется большое внимание. Новый аппарат позволит обеспечить безопасность таких перевозок даже в условиях низких температур".
Унифицированные поглощающие аппараты разработаны с применением современных технологических процессов, а также с учетом опыта изготовления и эксплуатации ранее созданных на предприятии агрегатов — АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-И.500.
Новые изделия, созданные с использованием вязкоупругой силиконовой композиции, обладают повышенной энергоемкостью до 200 кДж и выдерживают удары при столкновениях/соударениях вагонов-цистерн с силой, в два раза превышающей силу ударов отбойных молотов (до 100 кДж).
Конкурентными преимуществами АПЭ-120-А.500 по сравнению с аналогами, имеющимися в настоящее время на рынке, являются повышенная энергоемкость, плавность хода, обусловленная наличием в конструкции жидкости рабочего тела, а также высокая надежность в условиях пониженной температуры.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....