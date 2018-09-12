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В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ПРИВОЛЖЬЕ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Приволжье 7 сентября состоялась Х юбилейная сельскохозяйственная выставка-ярмарка "Барыня-картошка", которая проводится ежегодно под занавес уборочной страды. Жители и гости района могут здесь выгодно закупить овощи и фрукты, а сельхозпроизводители — быстро реализовать свой товар. На этот раз мероприятие прошло на обновленной Центральной площади села.

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка" В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"
Фото: пресс-служба администрации Приволжского района

Район-лидер

Приволжский район традиционно славится в Самарской области урожаем картофеля. Благодаря использованию передовых технологий и наличию развитой системы орошения здесь собирают больше всего этой сельхозкультуры. Как отмечают в областном минсельхозе, именно активное внедрение инноваций позволяет району занимать флагманские позиции в культуре земледелия губернии.

В этом году уже в десятый раз на Центральной площади с. Приволжье прошла выставка-ярмарка "Барыня-картошка". Были представлены практически все сельхозпроизводители района — около ста хозяйств, а ее посетителями стали более двух тысяч человек. Тут и большой выбор всевозможных овощей и фруктов (главным продуктом, конечно же, была знаменитая приволжская картошка), и бакалея, и текстиль, и ландшафтный дизайн, и флористика, и изделия народного творчества. Широкий ярмарочный ассортимент дополняла развлекательная программа — на сцене выступили лучшие творческие коллективы района. Представители сельских поселений радушно принимали гостей на подворьях "Сельской улицы" и наглядно доказывали, что из каждого вида сельхозпродукции можно приготовить большое количество блюд. В ходе мероприятия также чествовали аграриев. За вклад в развитие АПК сельхозпредприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам и передовикам производства вручили грамоты и благодарственные письма Минсельхоза РФ, областного аграрного ведомства и районных властей.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, от успеха отрасли во многом зависит дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала губернии и государства в целом: "Приволжский район является лидером по производству овощей и картофеля — здесь фиксируется наивысшая урожайность по области. На протяжении десятка лет выставка-ярмарка "Барыня-картошка" является значимой площадкой для популяризации сельскохозяйственной продукции местного производства и удовлетворения потребностей жителей в свежих овощах и фруктах. Выставка показывает достижения районного АПК и повышает престиж сельскохозяйственной отрасли региона".

Хорошие виды на урожай

Сергей Ершов также подчеркнул, что каждый район, безусловно, вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства региона, но все же "Барыня-картошка" проводится на территории уникального муниципалитета. Здесь могли бы проводить ярмарки, посвященные и урожаю сои, и другим овощным и садовым культурам.

"Все это в полной мере характеризует достижения аграриев Приволжского района, где начинающие фермеры наряду с опытными сельхозпроизводителями внедряют новые технологии и получают высокие результаты", — сказал замминистра.

Подобные ярмарки проходят во всех районах области перед завершением уборочной кампании. Окончательные итоги страды будут подводиться традиционно на областном празднике работников сельского хозяйства в начале ноября. Сейчас, как сообщает Минсельхоз, уборка зерновых в регионе идет к завершению, вместе с тем набирает обороты уборка овощных культур. На полях сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств картофелем засажено 4,5 тыс. га, овощами — 3,6 тыс. га. По данным на 10 сентября, накопано 4,3 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 225 ц/га, собрано 10,8 тыс. тонн овощей при средней урожайности 296 ц/га. Губерния имеет неплохие виды на урожай по картофелю и овощам — в первую очередь, за счет хозяйств Приволжского, Безенчукского и Ставропольского районов. Сейчас погода позволяет аграриям в оптимальные сроки завершить кампанию.

Новый облик села

В день проведения юбилейной ярмарки также состоялось торжественное открытие обновленной Центральной площади села. Здесь после реконструкции появился фонтан с подсветкой, посадили деревья, установили лавочки и фонари. Площадь стала просторнее и теперь может вмещать гораздо большее количество людей. Основные работы были завершены к 1 сентября.

Глава Приволжского района Евгений Богомолов отметил, что федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" меняет облик сел губернии, и выразил уверенность, что при поддержке правительства области эти позитивные изменения продолжатся: "Нашей главной задачей является создание комфортных условий для жизни на селе. Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает, что только вместе мы сможем реализовать крупнейшие проекты и решить важнейшие задачи, которые определят наше будущее. В течение последнего полугодия при поддержке правительства региона у нас был реализован ряд крупных проектов — завершены реконструкция Дома культуры и газификация района, проведены работы по укреплению берегов в черте шести населенных пунктов. Сейчас идет реконструкция приволжской школы № 1. Глава региона оказывает содействие в водообеспечении района — мы приступили к бурению еще трех скважин в селах Заволжье и Обшаровка".

Кроме того, в муниципалитете возрождается Обшаровская птицефабрика, идет реконструкция Спасской оросительной системы. За последние два года введено под орошение более 3 тыс. га, в этом году готовы к пуску еще 1650 га орошаемых земель. А это значит, что будет гарантированный урожай сои, кукурузы, овощных культур. Всего по району орошаемый клин составляет 15 тыс. га, а пять лет назад эта площадь была вдвое меньше.

Работа по обустройству жизни на селе ведется не только за счет бюджетных средств. Районные власти активно взаимодействуют с хозяйствами в рамках государственно-частного партнерства. Ведущие сельхозпредприятия и КФХ помогают благоустраивать улицы и дворы в сельских поселениях, на деньги меценатов из СПК "Новое Заволжье" была построена церковь.

"То, что делается сегодня для благоустройства, не делалось еще никогда, — отметила председатель местного отделения движения "Серебряное волонтерство" Зоя Артамонова. — В программе "Формирование комфортной городской среды" активно участвует не только Приволжье, но и другие сельские поселения — Ильмень, Обшаровка и Спасское. Во многих дворах построены детские и спортивные площадки, где с удовольствием играют малыши и приобщается к здоровому образу жизни молодежь. В эту работу включаются и сами жители — разбивают цветочные клумбы, благоустраивают прилегающие к своим домам территории. Сердце радуется, когда заходишь во дворы. Благодаря руководству области и района сельская жизнь становится по-настоящему комфортной".

Гид потребителя

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В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

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