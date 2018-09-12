"Транснефть - Приволга" провела учения по ликвидации условного пожара

АО "Транснефть - Приволга" провело показательные пожарно-тактические учения по ликвидации условного пожара в резервуарном парке ЛПДС "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления.

Учения проходили на действующем резервуаре станции смешения нефти № 18 объемом 20 тыс. кубометров. В ходе мероприятия были отработаны современные методы тушения пожара с привлечением сил и средств пожарно-спасательного гарнизона 8-го отряда Федеральной государственной противопожарной службы по Самарской области. Была проведена тренировка штаба тушения, направленная на повышение качества руководства при ликвидации пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно–спасательных работ. Одновременно состоялась тренировка личного состава подразделений Самарского гарнизона пожарной охраны на объектах хранения и транспортировки нефти. В результате было отработано взаимодействие экстренных служб с руководством, аварийными бригадами и добровольной пожарной дружиной ЛПДС "Самара", а также проведена проверка готовности сил и средств пожарной охраны предприятия к ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти.

Представители Главного управления МЧС России по Самарской области дали положительную оценку эффективности пожарно-тактического учения. "В результате четкого и оперативного выполнения работ условный пожар был успешно ликвидирован. Возникновение возможной чрезвычайной ситуации не допущено", — отметил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

"Проведение пожарно-тактических учений и учебно-тренировочных занятий является важной составляющей в рамках обеспечения пожарной и промышленной безопасности объектов акционерного общества", — отметил генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.