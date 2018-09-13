Этой осенью в Самаре возобновятся работы по строительству метро

Объявлены торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и строительство метрополитена в Самаре" (I очередь, 5-й пусковой комплекс от станции "Российская" до станции "Алабинская". Этап строительства 2. Часть 3).

Аукцион на сайте госзакупок разметило Управление капитального строительства Самарской области.

В список вошли как работы по уже действующим станциям "Российская" и "Алабинская", так и продолжение строительства перегона до "Самарской".

На "Алабинской" подрядчику предстоит выполнить устройство подъемной платформы и инженерных коммуникаций сходов № 3 и 4, а также сооружение малых вентиляционных киосков, устройство инженерных коммуникаций, систем радиационного и рентгеновского контроля, системы теленаблюдения и подъемной платформы в вестибюле № 2.

На перегоне "Алабинская"-"Российская" нужно будет выполнить устройство верхнего строения пути и тоннельного водопровода. Также на этом участке благоустроят территорию.

Немало работ развернется на перегоне "Алабинская"-"Самарская", среди них - устройство конструкций и строительных решений камеры съездов и перегонного тоннеля, устройство верхнего строения пути, а также подведение инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, отопление), электроосвещения и силовых сетей.

Кроме того, подрядчику предстоит обеспечить участок объектами энергетического хозяйства, системами связи и автоматизированной системой диспетчерского управления.

Согласно календарному графику, победитель торгов должен приступить к исполнению контракта уже в октябре–ноябре этого года. Все работы планируется завершить до 20 декабря 2019 года.

Начальная максимальная цена контракта — 998,3 млн рублей. Их выделят из регионального бюджета.

Подрядчика определят 8 октября.