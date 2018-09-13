Этой осенью в Самаре возобновятся работы по строительству метро

Объявлены торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и строительство метрополитена в Самаре" (I очередь, 5-й пусковой комплекс от станции "Российская" до станции "Алабинская". Этап строительства 2. Часть 3).
Аукцион на сайте госзакупок разметило Управление капитального строительства Самарской области.
В список вошли как работы по уже действующим станциям "Российская" и "Алабинская", так и продолжение строительства перегона до "Самарской".
На "Алабинской" подрядчику предстоит выполнить устройство подъемной платформы и инженерных коммуникаций сходов № 3 и 4, а также сооружение малых вентиляционных киосков, устройство инженерных коммуникаций, систем радиационного и рентгеновского контроля, системы теленаблюдения и подъемной платформы в вестибюле № 2.
На перегоне "Алабинская"-"Российская" нужно будет выполнить устройство верхнего строения пути и тоннельного водопровода. Также на этом участке благоустроят территорию.
Немало работ развернется на перегоне "Алабинская"-"Самарская", среди них - устройство конструкций и строительных решений камеры съездов и перегонного тоннеля, устройство верхнего строения пути, а также подведение инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, отопление), электроосвещения и силовых сетей.
Кроме того, подрядчику предстоит обеспечить участок объектами энергетического хозяйства, системами связи и автоматизированной системой диспетчерского управления.
Согласно календарному графику, победитель торгов должен приступить к исполнению контракта уже в октябре–ноябре этого года. Все работы планируется завершить до 20 декабря 2019 года.
Начальная максимальная цена контракта — 998,3 млн рублей. Их выделят из регионального бюджета.
Подрядчика определят 8 октября.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.