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Транспорт Транспорт и связь

Этой осенью в Самаре возобновятся работы по строительству метро

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлены торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и строительство метрополитена в Самаре" (I очередь, 5-й пусковой комплекс от станции "Российская" до станции "Алабинская". Этап строительства 2. Часть 3).

Аукцион на сайте госзакупок разметило Управление капитального строительства Самарской области.

В список вошли как работы по уже действующим станциям "Российская" и "Алабинская", так и продолжение строительства перегона до "Самарской".

На "Алабинской" подрядчику предстоит выполнить устройство подъемной платформы и инженерных коммуникаций сходов № 3 и 4, а также сооружение малых вентиляционных киосков, устройство инженерных коммуникаций, систем радиационного и рентгеновского контроля, системы теленаблюдения и подъемной платформы в вестибюле № 2.

На перегоне "Алабинская"-"Российская" нужно будет выполнить устройство верхнего строения пути и тоннельного водопровода. Также на этом участке благоустроят территорию.

Немало работ развернется на перегоне "Алабинская"-"Самарская", среди них - устройство конструкций и строительных решений камеры съездов и перегонного тоннеля, устройство верхнего строения пути, а также подведение инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, отопление), электроосвещения и силовых сетей.

Кроме того, подрядчику предстоит обеспечить участок объектами энергетического хозяйства, системами связи и автоматизированной системой диспетчерского управления.

Согласно календарному графику, победитель торгов должен приступить к исполнению контракта уже в октябре–ноябре этого года. Все работы планируется завершить до 20 декабря 2019 года.

Начальная максимальная цена контракта — 998,3 млн рублей. Их выделят из регионального бюджета.

Подрядчика определят 8 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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